Renault Megane Sedan ve Clio için Eylül ayı otomobil kampanyası yoğun ilgi görüyor. ÖTV düzenlemesi sonrası Fransız otomotiv devi 2020 araç modellerinin yeni fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu bağlamda Renault Megane almak isteyenler için fırsat geldi diyebiliriz. İlgili kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği için %1,03 faiz oranı sunulmaktadır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Renault Finans'tan 40.000 TL kredi 24 ay vade
Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
İlgili kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği için %1,03 faiz oranı sunulmaktadır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 – 126 ; yakıt tüketimi 5,2 – 5,5 km aralığındadır. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 15.09.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.
(Aylık Bireysel Maliyet Oranı; %1,29, Yıllık Bireysel Maliyet Oranı; %16,57)
ÖTV SONRASI RENAULT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
ÖTV düzenlemesi sonrası Fransız otomotiv devi 2020 araç modellerinin yeni fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte Renault'un merak edilen sıfır araba modelleri ve fiyat listesi;
2020 model Renault Clio ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 133.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 167.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 187.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 165.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 175.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 190.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 195.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 189.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 203.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 215.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 124.900 TL
2020 model Renault Symbol ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 129.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 TL
2020 model Renault Megane HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 225.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 183.900 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 215.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 211.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 284.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 226.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 287.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 287.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 321.900 TL
2020 model Renault Kadjar ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 338.900 TL
2020 model Renault Talisman ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 375.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 437.900 TL
Renault: Marka Tarihçesi
Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da
Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da sürer ve o zamanlar harçlıklarını biriktirerek üç tekerlekli bir otomobil satın alır. Yaptığı bu hareket Renault'nun oluşumu için büyük bir adım olmuştur. Bu otomobili gider parçalara ayırtır ve kardeşleriyle kafa kafaya vererek yeni bir otomobil tasarlar. Böylece 1898 yılında Renault'nun ilk otomobili olan "Voiturette" ortaya çıkar.
Henüz 21 yaşında olan Louis kardeşleriyle birlikte ''Renault Freres" şirketini kurdu. Daha sonra 1899 yıllarında otomobillerinden söz ettirmek için yarışlara katılırlar. İstedikleri de olur, yarışı kazanırlar. Artık otomobillerin alıcı sayısı artmıştır ve babasının da verdiği sermaye ile fabrika kurarlar. Daha sonra bu fabrikada E tipi otomobil üretirler ve Paris-Bordeaux ve Paris-Berlin yarışına katılırlar. Bu yarışlarda zafer kazanırlar. İyice ünlenen Renault artık seri üretime başlar.
1918'li yıllarda ise I. Dünya Savaşı nedeniyle otobüs, tank ve askeri araçlar üretmeye başlayan Renault, ürettiği araçlarla şirket başarılarını katladı. Savaş sonrasında ise Renault o dönemdeki rakiplerini geçerek Fransa'nın en başarılı şirketi olmuştur. Yıllar yılı birçok değişim ve yeniliklere imza atan Renault şu an otomobil pazarında önemli bir yere sahip.