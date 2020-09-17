Renault: Marka Tarihçesi

Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da

Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da sürer ve o zamanlar harçlıklarını biriktirerek üç tekerlekli bir otomobil satın alır. Yaptığı bu hareket Renault'nun oluşumu için büyük bir adım olmuştur. Bu otomobili gider parçalara ayırtır ve kardeşleriyle kafa kafaya vererek yeni bir otomobil tasarlar. Böylece 1898 yılında Renault'nun ilk otomobili olan "Voiturette" ortaya çıkar.

Henüz 21 yaşında olan Louis kardeşleriyle birlikte ''Renault Freres" şirketini kurdu. Daha sonra 1899 yıllarında otomobillerinden söz ettirmek için yarışlara katılırlar. İstedikleri de olur, yarışı kazanırlar. Artık otomobillerin alıcı sayısı artmıştır ve babasının da verdiği sermaye ile fabrika kurarlar. Daha sonra bu fabrikada E tipi otomobil üretirler ve Paris-Bordeaux ve Paris-Berlin yarışına katılırlar. Bu yarışlarda zafer kazanırlar. İyice ünlenen Renault artık seri üretime başlar.

1918'li yıllarda ise I. Dünya Savaşı nedeniyle otobüs, tank ve askeri araçlar üretmeye başlayan Renault, ürettiği araçlarla şirket başarılarını katladı. Savaş sonrasında ise Renault o dönemdeki rakiplerini geçerek Fransa'nın en başarılı şirketi olmuştur. Yıllar yılı birçok değişim ve yeniliklere imza atan Renault şu an otomobil pazarında önemli bir yere sahip.