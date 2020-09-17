Türkiye'de en fazla mağazası bulunan ve uygun fiyatlarıyla tüketicilerin uğrak noktası olan LC Waikiki ve Defacto personel alımı yapıyor. Bu anlamda LC Waikik'ye baktığımız zaman Firma operatör, satış personeli, bilişim personeli, idari görevli, yönetici ve diğer kadrolarda farklı departmanlar 145 ilan yayınladı. Defacto ise 70 farklı departmanda istidam etmek üzere personel alımı yapacak. Yurtiçi ve yurtdışı mağazaları faaliyet gösteren ve her gün eleman alımı ilanlarına bir yenisini daha ekleyen firma, satış danışmanları, mağazada idari personeller, üretim personelleri, yöneticiler olmak üzere en az lise ve dengi okullardan mezun olan adaylardan başvuru topluyor.
DEFACTO HANGİ DEPARTMANLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Defacto, User experience senior, engelli personeli, depo görevlisi, test mühendisi, temizlik görevlisi, yazılım ve bilişim personelleri, satış danışmanları, mağazada idari personeller, üretim personelleri, yönetici alımları gerçekleştirecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Defacto personel alımı 17 Eylül 2020 tarihi itibari ile 70'e ulaştı.
DEFACTO PERSONEL ALIMI BAŞVURU
Defacto 70'den fazla departman için personel alımını online başvuru kanalları ile alıyor.
DEFACTO PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE DETAYLAR LİNKTE
https://www.kariyer.net/firma-profil/defacto-perakende-ticaret-anonim-sirketi-6553-31434
DEFACTO HAKKINDA BİLGİ
2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, kısa bir zamanda Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yerini aldı. Bugün yurt içinde ve yurt dışında toplam 352 mağazası ile sektörde Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük ikinci şirket olarak yoluna devam ediyor. Her yıl minimum 500.000 iş başvurusu alan ve 40% büyüyen DeFacto, 2016 yılı itibariyle genel merkezde 1000'in üzerinde, Türkiye ve yurt dışında ise toplam 9.000'den fazla kişiye kariyer fırsatı yaratıyor.
Kısa zamanda edindiği tecrübe ve hızlı büyüme ivmesi, DeFacto'nun yurt dışı pazarlara açılmasını teşvik etti. Kurulduğu günden beri global moda markası olma vizyonuyla hareket eden DeFacto, ilk yurt dışı mağazasını 2012 yılının Şubat ayında Kazakistan'da açtı.
DeFacto bugün Kazakistan, Irak, Mısır, Belarus, Gürcistan, Rusya, Kosova, Fas, Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve KKTC'de birer olmak üzere toplam 62 mağazanın her biri için kendi kültürüne ve yaşam tarzına uygun koleksiyonlar hazırlıyor. Ayrıca tasarım ürünlere ek olarak inovasyon ve ar-ge yatırımları ile hayata geçirilen DeFacto Inova ve DeFacto Eco gibi ürün grupları ile müşterilerine inovasyon ve geri dönüşüm alanında farklılaşmış ürünler sunmaya devam ediyor.
LCW WAİKİKİ HANGİ DEPARTMANLARA ELEMAN ALACAK?
LC Waikiki Türkiye geneli 81 ilde ve genel merkezde istidam etmek üzere operatör, satış personeli, bilişim personeli, idari görevli, yönetici ve diğer departmanlarda personel alımı yapacak.
LC PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LC Waikiki genel merkez ve Türkiye geneli 140 ilanla birlikte 17 eylül 2020 tarihi itibari ile başvuruları almaya başladı.
LC WAİKİKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LC Waikiki 17 Eylül itibari ile yayınladığı 145 ilanla personel alımını onlina başvuru ile alacak.
LC WAİKİKİ ELEMAN ALIMI BAŞVURU LİNKİ
https://www.kariyer.net/firma-profil/lc-waikiki-1174-1898
LC WAİKİKİ HAKKINDA BİLGİ
LC Waikiki, 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.çatısı altında Türk markası olarak devam etmektedir.
"İyi giyinmek herkesin hakkı"felsefesi ile bugün 47 ülkede 1000'dan fazla mağazada uygun fiyata kaliteli ürünler sunarak müşterilerine ulaşılabilir modanın keyfini yaşatmaktadır.
LC Waikiki, 2009 yılında ilk adımını Romanya'da atarak başladığı yurt dışı yatırımları ile"2023 yılına kadar Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı''hedeflemektedir.