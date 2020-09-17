DEFACTO HAKKINDA BİLGİ

2003 yılında kurulan ve 2004 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, kısa bir zamanda Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yerini aldı. Bugün yurt içinde ve yurt dışında toplam 352 mağazası ile sektörde Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük ikinci şirket olarak yoluna devam ediyor. Her yıl minimum 500.000 iş başvurusu alan ve 40% büyüyen DeFacto, 2016 yılı itibariyle genel merkezde 1000'in üzerinde, Türkiye ve yurt dışında ise toplam 9.000'den fazla kişiye kariyer fırsatı yaratıyor.

Kısa zamanda edindiği tecrübe ve hızlı büyüme ivmesi, DeFacto'nun yurt dışı pazarlara açılmasını teşvik etti. Kurulduğu günden beri global moda markası olma vizyonuyla hareket eden DeFacto, ilk yurt dışı mağazasını 2012 yılının Şubat ayında Kazakistan'da açtı.

DeFacto bugün Kazakistan, Irak, Mısır, Belarus, Gürcistan, Rusya, Kosova, Fas, Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve KKTC'de birer olmak üzere toplam 62 mağazanın her biri için kendi kültürüne ve yaşam tarzına uygun koleksiyonlar hazırlıyor. Ayrıca tasarım ürünlere ek olarak inovasyon ve ar-ge yatırımları ile hayata geçirilen DeFacto Inova ve DeFacto Eco gibi ürün grupları ile müşterilerine inovasyon ve geri dönüşüm alanında farklılaşmış ürünler sunmaya devam ediyor.