Okullara ve İl Özel idarelerine TYP kapsamında yeni personel alımı ilanları yayımlandı. İşte alım yapılacak iller ve ilçeler haberimizde yer almaktadır. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre yeni Toplum Yararına Programı kapsamı altında yeni personel alımı ilanları yayımlandı. İşte ilçeler ve iller. duyuruduldu. Alım yapılacak pozisyonlar ise İl özel İdaresine çevre Temizliği, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB Güvenlik ve MEB bakım onarım ve temizlik pozisyonları için alım yapılacak. İlgili ilanlar İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olup adaylar başvurulara ilanların yayımlanması ile birlikte başladılar. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekmektedir
ALIM YAPILACAK İLÇELER VE İLLER:
İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre yeni Toplum Yararına Programı kapsamı altında yeni personel alımı ilanları yayımlandı. İşte ilçeler ve iller. duyuruldu. Alım yapılacak pozisyonlar ise İl özel İdaresine çevre Temizliği, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB Güvenlik ve MEB bakım onarım ve temizlik pozisyonları için alım yapılacak.
ALIM YAPILACAK İLÇELER VE İLLER:
ALIM YAPILACAK İLÇELER VE İLLER:
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi nitelikler aranacak.
BAŞVURULAR
İlgili ilanlar İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olup adaylar başvurularna ilanların yayımlanması ile birlikte başladılar. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. ilgili ilanara ulaşmak içni bağlatıya tıklandığında açılacak ekranda ARA butonuna tıklanıldığında ilgili ilanlar karşınıza çıkacaktır. Başvuru yapabilmeniz için İŞKUR kayınız bulunması gerekmektedir.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.