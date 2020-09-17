İŞKUR-MEB okullara 18 bin personel alımı ve okullara sağlıkçı alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Okullara sağlık personeli alımı hakkında ilk kritik açıklama geldi. Yapılan açıklamada okullara yapılması planlanan sağlıkçı alımının ilk detaylarına yer verildi. Okullara sağlık personeli alımının açıktan alım mı olacak yoksa görevlendirme usulü mü alım olacağı henüz net değil. Ancak edinilen bilgilere göre okullarda çalışacak sağlık personellerinin görevlendirme usulü olacağı öğrenildi. Sağlık personellerinden mevcut çalışanlar, okullarda görev alacak.
HANGİ OKULLARA ALIM OLACAK?
Yapılan açıklamada, bir okulda 250 'den fazla öğrenci varsa o okula sağlıkçı alımı yapılacağı öğrenildi.
GÖREVLENDİRME Mİ OLACAK?
Okullara sağlık personeli alımının açıktan alım mı olacak yoksa görevlendirme usulü mü alım olacağı henüz net değil. Ancak edinilen bilgilere göre okullarda çalışacak sağlık personellerinin görevlendirme usulü olacağı öğrenildi.
Sağlık personellerinden mevcut çalışanlar, okullarda görev alacak.
Açıktan olması durumunda geçici personel alımı yapılabileceği, İŞKUR üzerinden alım yapılabileceği bildirildi. Ancak bu seçeneğin zayıf olduğu öğrenildi.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.