Ev almadan konut hesabı açanlara 28 bin 548 TL devlet katkısı hibe para desteği! Ev desteği nasıl alınır?

Bazı şartlar kapsamında devlet, ilk defa ev alacaklara destek veriyor. Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı açmak için nüfus cüzdanınız ile birlikte Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmanız gerekiyor. İşte ilk defa ev alacaklara devlet desteği hakkında detaylar... Günümüzde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve ING Bank başta olmak üzere hemen hemen tüm devlet ve özel bankalarda konut hesabı açma imkanı sunulmaktadır.
İLK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.
Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.
Kampanyanın bir diğer şartı ise düzenli ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme isteniyor. Konut hesabı açan kişiler arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz konusu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe oranı artıyor.
KONUT HESABI AÇAN BANKALAR HANGİLERİ?
Günümüzde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve ING Bank başta olmak üzere hemen hemen tüm devlet ve özel bankalarda konut hesabı açma imkanı sunulmaktadır.
KONUT HESABI AÇMA VE PARA ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adına kayıtlı bir taşınmaz sahibi olmamak yani ilk kez ev sahibi olmak,
Türk Vatandaşı olmak,
Ev satın almadan önce en az 36 ay boyunca konut hesabı ile düzenli para birikimi yapmak şartları yer almaktadır.
Bu şartları yerine getiren kişiler vadeli olarak faizli ya da faizsiz olarak konut hesabı açma imkanına sahiptir. Açılan hesapta aylık ya da 3 aylık dönemde para yatırılmasına izin verilmekte olup yatırılan para tutarına göre ödenen devlet katkısı her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı üzerinden arttırılmaktadır.
KONUT HESABI NEDİR?
Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
KONUT HESABI NASIL AÇILIR?
Konut hesabı açmak için nüfus cüzdanınız ile birlikte Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmanız gerekiyor. Konut hesabı açtırabilmek için üzerinize kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal bulunmaması gerekiyor. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamıyor. 18 yaşından küçükler için veli ya da vasi tarafından konut hesabı açılabilir.