Çocuk yardımı parası nedir? Çocuk yardımı parası ne kadar, nasıl alınır?

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Çocuk yardımı başvurusu yapmak için ilk önce ikametgah ettiğiniz il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşarak sadece kimlik kartınız ile başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca "Çocuğumun ödemesi var mı?" diye merak ediyorsanız ikametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ulaşabilir veya Alo 144 Sosyal Yardım hattını arayabilirsiniz. Yine çocuklarınızın sağlık kontrollerinin ne zaman yaptırılacağı bilgisine yetkili hastaneler ve Aile Hekimliklerinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Başvuru sonuçları başvurudan sonra bir ay içerisinde açıklanır. Başvuru sonucu öğrenmek ya da sorgulamak için ikametgâh adresinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 144 Sosyal Yardım hattına telefonla arayarak bilgi edinmeniz mümkündür.