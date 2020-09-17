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    • 18.09.2020 08:57
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    Belediye, Bakanlık ve Hastanelere başvuru şartları ve kadrolar - 18 Eylül kamu ilanları

    Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. Bugün yayımlanan kamu ilanlarında 500'den fazla personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanların başvuru bilgileri yazımızda. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda , en az ilkokul mezunları arasından puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte 18 Eylül kamu ilanları ve Belediye, Bakanlık ve Hastanelere başvuru şartları ve kadroları

    takvim.com.tr
    BELEDİYE, BAKANLIK VE HASTANELERE PERSONEL MEMUR ALIMI...

    18 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar yayımlandı. Bu anlamda söz konusu kamu ilanları, İŞKUR kurum dışı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar...

    ÖSYM, İŞKUR, AÇSHB VE RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI

    Söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    - Türk vatandaşı olmak,

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    İLANLAR 17 EYLÜL

    İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:

    Aksaray Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.09.2020

    Gaziantep Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.09.2020

    Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur Alım İlanı 22.09.2020

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 28.09.2020

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.10.2020

    Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 18.09.2020

    Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.09.2020

    Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 09.10.2020

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 02.10.2020

    Şırnak Belediyesi Memur Alım İlanı 02.10.2020

    Kağıthane Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.10.2020

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım ilanı 18.09.2020

    Muğla Bodrum Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 16.10.2020

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 16.10.2020

    TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Yeminli Mali Müşavirlik Sınav ile Alımı

    Afyonkarahisar Serban Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 16.10.2020

    Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020

    Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 16.10.2020

    Sivas Hafik Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 16.10.2020

    Sayıştay Başkanlığından Denetçi Yardımcısı Adayı Alımı 29.09.2020

    Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı 02.10.2020

    Bolu Göynük Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı 21.10.2020

    Tekirdağ Şarköy Belediyesi Memur Alım İlanı 16.10.2020

    Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alım İlanı 29.09.2020

    Aile Bakanlığı, kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    62 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ZABITA MEMURU ALIM İLANI İPTALİ

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    11 PERSONEL ALACAK

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

    94 SÜREKLİ İŞÇİ SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK

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    Haberler Ekonomi Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar - 18 Eylül kamu ilanları
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