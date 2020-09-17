18 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar yayımlandı. Bu anlamda söz konusu kamu ilanları, İŞKUR kurum dışı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar...
ÖSYM, İŞKUR, AÇSHB VE RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI
Söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İLANLAR 17 EYLÜL
İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:
Aksaray Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.09.2020
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.09.2020
Afyonkarahisar Akharım Belediyesi Memur Alım İlanı 22.09.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 28.09.2020
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.10.2020
Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 18.09.2020
Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.09.2020
Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 09.10.2020
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 02.10.2020
Şırnak Belediyesi Memur Alım İlanı 02.10.2020
Kağıthane Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.10.2020
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Memur Alım ilanı 18.09.2020
Muğla Bodrum Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 16.10.2020
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 16.10.2020
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Yeminli Mali Müşavirlik Sınav ile Alımı
Afyonkarahisar Serban Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 16.10.2020
Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020
Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 16.10.2020
Sivas Hafik Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 16.10.2020
Sayıştay Başkanlığından Denetçi Yardımcısı Adayı Alımı 29.09.2020
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı 02.10.2020
Bolu Göynük Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı 21.10.2020
Tekirdağ Şarköy Belediyesi Memur Alım İlanı 16.10.2020
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alım İlanı 29.09.2020
Aile Bakanlığı, kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
62 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIM İLANI İPTALİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
11 PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
94 SÜREKLİ İŞÇİ SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK
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