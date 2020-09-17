İADE EDİLECEK

Mahkemenin bu yönde karar vermesine rağmen bazı bankalar bundan vazgeçmiyor. Son olarak kredi yapılandırmasına başvuru yapan bir vatandaştan alınan 1141 TL'lik ücretin iade edilmesi yönünde karar alındı ve Tüketici Hakem Heyeti bu yönde karar verdi.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE GİRİYOR

Koçal yaptığı açıklamada, ''Tüketicinin yeniden yapılandırma taleplerini kabul eden banka kalan mevcut ana paraya talep edilen vadeye göre faiz hesaplayarak yeniden yapılandırabilir, talep doğrultusunda uzatabilir veya kısaltabilir. Bu işlemler için bir bedelin yasal dayanağı olmadığı gibi sebepsiz zenginleşmedir.'' diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, ''Tüketici yeni bir kredi kullanmıyor, sadece ödeme planını değiştiriyor. Dolayısı ile bankaya bir maliyet söz konusu değil, ödeme planının değiştirilmesi nedeniyle vade uzadığından alacağı faiz yükseliyor. Bir işlem nedeniyle hem faiz hem komisyon alınması hakkaniyet ölçüsü olamaz. Bankalar tüketiciden giden yeniden yapılandırma taleplerini yapmak zorunda değildir. Ancak yapar ise de komisyon veya erken ödeme tazminatı adı altında ödemeler alamaz.'' ifadelerini kullandı.