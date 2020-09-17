2020 yılında sıfır araç modelleri için bazı otomobil firmaları zam uygulaması gerçekleştirdi. Bu durum yeni formül üretildi. İşte konuya dair tüm gelişmeler… ÖTV zammının ardından vatandaşlar tarafından sıfır araç kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile beraber yeni bir araç satın almak isteyen bazı vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Bu noktada da eylül ayı otomobil kampanyaları merak ediliyor. İşte otomobil markalarının eylül ayı otomobil kampanyaları... ÖTV oranlarının artması ile birlikte araba markaları araç satış seviyesinin düşmesinden korkarak kampanya düzenledi. Fiat, Opel, Citroen, Renault, Peugeot, Toyota, Volkswagen ve Nissan gibi büyük markalar kampanyalar düzenledi.
2020 EYLÜL ARABA KAMPANYALARI
Araç markaları faizsiz araç kredisi kampanyaları düzenledi ve 2020 fırsatları için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en çok araç satan markalarının da yer aldığı bu kampanyalarda dev markalardan sıfır araç temin etmek isteyenlere sıfır faizli taşıt kredisi desteği veriliyor. Uzun vadeli kredilerde yüzde 0.49, 0.59 ve 0.79 ile 0.87 oranları oluşturuluyor.
Yeni bir araba alacaklar olan vatandaşlar tarafından sıfır araba kampanyaları Citroen markası için oldukça merak ediliyor. Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre seçili Citroen modellerini 60 bin TL için 20 ay %0,99 faizle almak mümkün oluyor. Aynı zamanda Citroen markasının kredi kullanmak istemeyen müşterileri için de çeşitli sıfır araba kampanyaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de seçili modellerde geçerli olan nakit indirimler oluyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Tüm modeller için ise 3 bin TL nakit alım indirimiyle yeni C5 Aircross SUV bütün Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz ya da 30 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenlere de 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanabiliyor.
Citroen C3 Aircross SUV, bütün modellerinde geçerli olacak şekilde 2 bin TL nakit alım indirimi ya da 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla yer alıyor. BlueHDi motor ile donatılan Citroen hafif ticari modellerine de 140 bin TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken sıfır araba kampanyaları KIA markası için de merak ediliyor. Eylül ayında da ödemelerde erteleme sunan kampanya devam ediyor. Bu kapsamda Ceed, Rio, Sportage, Picanto, Niro, XCeed, Stonic ve Bongo için faiz fırsatları sunuluyor. KIA sıfır otomobil kampanyaları eylül ayında; Sportage, XCeed ve Niro eylül sonuna dek 100 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanı sağlıyor. Stonic için ise eylül ayında 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı tanınıyor. Eylül ayı sonuna dek Ceed, 70 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı ile, Rio 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz ile, Picanto 40 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanıyla sunuluyor.
Sıfır araba kampanyaları Opel markası için de merak edilenler arasında yer alıyor. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayı için Astra HB modeli 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile, Crossland X 199 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla, Grandland X 286 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile ve Insignia ise 365 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Aynı zamanda Opel markası, bazı modellerde 70 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri de sunabiliyor.
Sıfır araba kampanyaları Renault tarafından da eylül ayı için sağlanıyor. Sınırlı sayıda olan Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg, minimum 10 bin TL peşinat tutarı ödeyenlere teslimatı ekim ayında yapılacak olan otomobiller için fiyat sabitlemesi yapabiliyor. Kampanya koşullarının detayları için Renault markası ile iletişime geçmek gerekiyor. Renault Finans'tan kredi kullanılarak geçerli olabilecek ve farklı şartlara sahip bu kampanya ile sınırlı sayıda olan Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg aracın perakende satın alımı için uygulanan 127.500 TL fiyat geçerli olabiliyor. Kredi tutarı, vade ve faiz oranı için marka ile iletişime geçmek gerekiyor.
Sıfır araba kampanyaları Nissan markası tarafından da eylül ayı için hazırlandı. Buna göre eylül ayında Nissan Qashqai ÖTV avantajlı 224.300 TL'den başlayan fiyatlar ve Nissan Micra 50 bin TL için 12 ay %0,59 faiz ile sunuluyor. Sıfır araba kampanyaları Hyundai markası için ise belirli modellerde, belirli nakit indirimlerle beraber Nisan 2021'de ödemeye başlama şeklinde sağlanıyor. 2020 eylül araç kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için otomobil markalarıyla iletişime geçmek gerekebiliyor.
Honda Araç Kampanyaları Honda Civic Sedan modeli ile şüphesiz en çok tercih edilen araç markaları arasında. 12 ay vadeli 60.000 TL fiyatla aylık 5.273 TL ödeme yapabilecek olanlar bu aracı sağlıyor. Vade sonunda ise 60 bin TL karşılığında toplam 63.278 TL ödeme yapmış olacaksınız. Yani 1 yıl vade farkı için 3.278 TL ödeyeceksiniz.
Toyota Markasının Eylül Ayı Araç KampanyalarıToyota avantajlı lastik fiyatlarıyla Toyota plazalar da müşterilerini bekliyor. 30 Eylül'e kadar geçerli olacak mhiclen ve briston markalı lastiklerde 4 lastik alımı için KDV dahil edilerek 440 TL'ye varan indirimler ile ürün satın alabilmeniz mümkün olacak.Toyota yeni Coralla 1.6 vision kampanyalı fiyatı 161.800 TLC-HR 1.2 turbo 4x2 flame kampanyalı fiyatı ise 192.250 lira olarak belirlendi.
Peugeot Markasının Eylül Ayı Araç KampanyasıPeugeot markasının 208 1.5 Blue HDİ 100hp kampanyalı fiyatı Eylül ayında 177.500 TL olurken 301 aktif 1.5 Blue HDİ 100 HP kampanyalı fiyatı ise 167. 900 TL üzerinden satışa sunuluyor.
İş Bankası'ndan Taşıt Kredisi Kampanyası Almak İsteyenlere Müjde!
İş Bankası tarafından düzenlenen taşıt kredisi kampanyaları 60 ay vade imkanı ile sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlere sağlanıyor. Kampanya kapsamında alınacak olan otomobilin fatura devrinin 120 bin TL'ye kadar olan kısmının yüzde yetmişi kadar kredi miktarı oluşturuluyor. Yüzde yetmiş miktarın üzerindeki tutarlarda ise yüzde 50 kredi taksitlendirilmesi yapılıyor. Ayrıca İş Bankası müşterilerine 60 ay vadeli taşıt kredilerine aylık 1.20 kredi faizi İş Bankası taşıt kredisi kapsamında vatandaşlara sağlanan 60 ay vade seçeneği ile 80.000 TL kredi kullanan müşteriler bu vade boyunca bankaya her ay 2.000 TL ödeme gerçekleştiriyorlar.
Sonuç olarak 60 aylık dönem boyunca yapılan toplam ödeme 120.016 TL'ye denk geliyor. İş Bankası müşterileri bu şartla vatandaşa kredi için anapara dışında 40.000 TL maliyetle destek bankalardan kredi alarak yeni otomobil satın almak oldukça masraflı.İş Bankası'ndan müşteriler başvuru işlemleri için banka şubelerine mobil bankacılık hizmetlerini veya internet şubesini tercih ediyorlar.