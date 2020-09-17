1500 TL garantili! Ev hanımlarına, emeklilere, işsizlere, ek gelir arayanlara evde ek iş müjdesi! Türkiye'de pek çok kişi herhangi bir iş yerine bağlı olmadan evden çalışmak ve bu şekilde para kazanarak hayatını sürdürmek istiyor. Elbette en kârlı iş fikirleri her zaman bu araştırmaların başında geliyor ancak bu işlerde evde oturulduğu yerden yapılmıyor. Her iş için birikim veya imkanların olması gerekmektedir. Bu sayede evde iş yaparak para kazanmak göründüğü gibi kolay olmayabilir. Peki evde iş yaparak nasıl para kazanılır? İşte evden iş yaparak para kazanmak isteyenler için en kârlı iş fikirleri.
Evde yapılacak basit el işi ürünler
1 – Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz.
Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir.
Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın.
Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.
2 – Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.
Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.
3 – Geri dönüştürülmüş saçaklı şallar yapın. Herhangi yumuşak bir tişörtle başlayın. Kumaş makası kullanarak tişörtü dikkatli bir şekilde koltuk altından itibaren kesin. Tişörtün tüpe benzer alt bölümünü ( kestiğiniz bölüm ) alın ve düz bir yere serin. Daha sonra kestiğiniz parçayı alın ve makas kullanarak dik saçaklar yapacak şekilde kesin. Kesikler arasında aralıklar bırakın. Alt bölümde saçaklar oluştuktan sonra dikkatli bir şekilde her parçayı bükün ve aşağı doğru çekin.
Tişörtten saçaklı şal yapımı oldukça kolaydır ancak pratik gerektirir. Ucuz tişörtler alın veya evdeki eskimiş tişörtleri kullanarak pratik yapın.
4 – Sevimli dekoratif sabunlar yapın. Kaliteli ve lüks sabunlar yapmak büyük çaba gerektirse de basit dekoratif sabunlar yapmak yarım saatinizi bile almaz ve isterseniz bu sabunları satabilirsiniz veya banyonuza koyabilirsiniz. Bir el işi dükkanını ziyaret edin ve bir blok gliserinli sabun ve aynı zamanda renkli kumaş boyası, birkaç tane esans ( limon, lavanta veya nane gibi) ve yumuşak silikon veya plastik kalıplar alın. Blok halindeki gliserinli sabundan bir parça kesin ve bunu mikrodalgada ısıtın. Daha sonra bir çubuk kullanarak birkaç damla renklendirici ve esans ekleyerek karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve şekil almalarını bekleyin. Daha sonra kalıplardan çıkarın ve tıraşlayın.
Bir şişeye ispirto doldurun ve sabunları dökmeden önce hafifçe sıkın. Alkol şekillenmesine engel olacak baloncukların oluşmasını engelleyecektir.
Kenarlardaki fazlalıkları yok etmek için bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde tıraşlayın.
Evde yapılacak biraz daha karışık el işleri
1 – Kuş yeminden çelenk yapın. Bu proje için yuvarlak kek kalıbına ve birkaç malzemeye ihtiyacınız olacak. Ancak bu kadar zahmete girmenize değecektir. Kuş yemi karışımını yuvarlak kek kalıbının içine bastırın ve şekle girmesini sağlayın. Daha sonra neşeli bir kurdele ile süsleyin.
¼ cup sıcak suda sade jelatini jelatin iyice çözülene kadar karıştırın. Daha sonra 3 yemek kaşığı mısır şurubu ve ¾ cup unu da ekleyerek koyu bir macun elde edene kadar karıştırın.
Dört bardak karışık kuş yemini de ekleyin. Her şey birbirine iyice karışana kadar karıştırın.
Yuvarlak kek kalıbına yapışmayı engelleyen pişirme spreyinden püskürtün. Daha sonra kuşyemi karışımını yuvarlak kek kalıbına dökün ve her yere yayın. 10 dakika bekletin ve temiz bir yüzeye çıkartın.
Daha simetrik bir çelenk yapmak istiyorsanız kalıbı terinse çevirip yeniden kek kalıbına koyun ve bastırın. Bunu yaparken ön kısmına zarar vermemeye çalışın. Çelengi kuru bir yerde 36 ve 48 saat arası bekletin. İsterseniz bu esnada başka çelenklerde yapabilirsiniz. Çelenk hazır olduğunda kalın bir kurdeleden uzun bir parça kesin ve asma yeri yapmak için gevşek bir ilmek atın.
2 – Şişeden lamba yapın. Geniş bir cam şişe veya sürahiyle başlayın. Bunları çöplerde ve ikinci el mağazalarda bulabilirsiniz. Düzgün bir masa lambası yapacak büyülükte olan bir şişeyi alın. Daha sonra bir el işi dükkanına giderek şişe lamba kiti alın. En az bir tane ampul montajı yapılabilecek bir mantar ( şişenin veya sürahinin ağzına uygun ) ve fişli bir AC kordonu almanız lazım. ( kitin içeriği ) Kiti monte edin ve ucuz abajurunuzla tamamlayın.
Genelde iyi görünümlü bir lamba elde etmek için camın delinmesi gerekir. Bunun içinde elektrikli matkaba ve biraz sabra ihtiyaç vardır. Bütün güvenlik talimatlarına uyduğunuzdan emin olun ve camın kırılmasını engellemek için yavaş çalışın.
Ampul prizini bağlamadan önce şişenin veya sürahinin içini süsleyerek lambalarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Renkli camlar kullanmakta iyi bir fikirdir.
3 – Örgü aksesuarları. Örgü örmeyi biliyorsanız evde örgü örerek para kazanabilirsiniz. Kaliteli yünle örülmüş şapkalar ve şallar gibi iyi yapılmış örgü ürünler özellikle sonbahar ve kış aylarında hızla satılır. Temel modelleri ve kılavuzları bütün örgü dükkanlarında bulabilirsiniz veya internetten araştırabilirsiniz. Klasik ürünleri herhangi bir problem yaşamadan örene kadar pratik yapın. Özel yün kullandığınızdan emin olun ve en iyi sonuçları almak için ürünleri çeşitli renkler kullanarak yapın.
Tatil zamanları sevimli süsler örmeyi ve satmayı deneyin. Bunlar için ucuz ve açık renkli yünler kullanabilirsiniz. Süslerin askısını yapmak için metal kıskaç kullanabilirsiniz veya iple ilmek atabilirsiniz.
4 – Özel yemekler yapın. Mutfağa düşkünseniz ve büyük gruplar için yemek pişirme gibi bir hevesiniz varsa uzun ömürlü lezzetli yiyecekler hazırlayabilir ve paketleyerek etkinliklerde satabilirsiniz. Ancak Sağlık Bakanlığı gibi resmi kuruluşların yönetmeliklerine uymanız gerektiğini unutmayın. Gıda işi yapacağınız için belli kurallara uymanız gerekir. Resmi kuruluşlar satışa başlamadan önce ve satışa başladıktan sonra belli aralıklarla denetimler yaparlar. Gerekli olan ruhsat ve izinleri aldığınızdan emin olun.
Ev yapımı şekerlemeler her zaman çok başarılı olur. Şekerlemeleri çikolata, fındık ve gıda boyasıyla renklendirerek farklı çeşitler yapabilirsiniz. Şekerlemeleri streç filmle sarın, üzerinde isminizin yazılı olduğu etiketler yapın, bu etiketleri reçel kavanozlarına yapıştırın ve şekerlemeleri kavanoza koyun.
Et yemeyi seviyorsanız kasabınıza gidin ve kuru ete dönüşebilecek büyük bir parça yağsız et alın. Eti şeritler halinde kesin ve terbiye hazırlayın. Terbiyeyi kaynatın ve et şeritlerini terbiyeye koyun. Maşayla etleri alın ve temiz tel raflara koyarak fırında 3-4 saat boyunca düşük sıcaklıkta pişirin. Et şeritlerinin tersini çevirin ve daha sonra aynı işlemi 3-4 saat boyunca tekrar uygulayın. Pişme tamamlandıktan sonra vakum tıkacı kullanarak kuru etlerinizi mühürleyin ve paketleyin. Bu şekilde etleri aylarca saklayabilirsiniz. Ete ve kullandığınız terbiyeye bağlı olarak kuru etinizin lezzeti de değişecektir. Farklı lezzetler keşfedin ve kuru etlerinizi satın. En yağsız eti almaya çalışın. Yağlı etin depolanmış hali iyi olmaz.
Satışla ilgili ipuçları
1 – Yaptığınız harcamaların kayıtlarını saklayın. Ne ödeyeceğinize karar verirken ne harcadığınızı bilmenize yardımcı olur. Malzeme giderlerine ek olarak harcadığınız zamanı ve satacağınız ürünlerin sergileme masraflarını da hesapladığınızdan emin olun. Bunlar makul minimum fiyatı bulmanıza yardımcı olur. Bu sayede satış yaparken kendinizi kandırılmış hissetmezsiniz.
2 – En uygun fiyatları bulmak için çarşı pazar dolaşın. Rekabeti araştırın. Benzer ürünlerin ortalama satış fiyatları hakkında bilgi almaya çalışın. Bu size bir fiyat aralığı verecek ve belki bir tanesi kar marjınızı ciddi anlamda yükseltecektir.
3 – Örnekler sunun. Sabun, banyo tuzu veya yiyecek gibi tüketilen bir ürün yapıyorsanız yakınlarınızdan geçen insanlara ikramlar sunun. Ürünleriniz kendini gösterirse müşteriler daha sonra tekrar gelerek ürünlerinizden almak isteyecektir.
4 – Kampanyalar yapın. Ne yaptığınızın bir önemi yok müşterilerinizi memnun etmek için üç numaralı kuralı takip etmelisiniz. Her kalemin belli bir maliyeti vardır ancak aynı kalemden üç tane alırsanız uygun bir indirim alırsınız. İndirimler genelde %20 ve %30 arasında olur ancak siz kendi kar marjınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. İki kavanoz reçel ve bir kutu ev yapımı kurabiye 24 lira yerine 20 lira diye belli ürün gruplarından indirimler yapabilirsiniz.