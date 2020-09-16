Yüzlerce güvenlik korucusu alınacak! Güvenlik (köy) korucusu başvuru şartları nedir? Başvurular Cuma son!

İstenen Belgeler

Başvurular için Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,6 adet vesikalık fotoğraf,Sabıka kaydı,İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi, Mavi Kapaklı dosya ile teslim edilmelidir.

Güvenlik korucusu nasıl olunur?

Geçici köy korucusu: 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan güncelleme ile muhtarın teklifi, kaymakamın kabulü ile gönüllü yahut valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanı'nın kabulü ile geçici olarak görev gerçekleştirilen ve köy koruculuğu adıyla oluşturulan kurumdur. İdari anlamda kaymakamların, mesleki açıdan ise Jandarma Bölük Komutanı'nın emir ve komutası altında çalışırlar.Köy Kanunu'nun 74. maddesine dayanarak "köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar".