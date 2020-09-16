



Daha çok 1-3 ay vade tercih ediliyor



BDDK verilerine göre; vatandaşın 629 milyar lirası bankalardaki vadeli hesaplarda tutuluyor. Bunun 122.7 milyar lirası 1 aya kadar olan vadeli hesaplarda, 454.1 milyar lirası 1-3 aylık vadeli hesaplarda, 34.6 milyar lirası 3-6 ay arası vadeli hesaplarda, 4.8 milyar lirası ise 6-12 vadeli hesapta duruyor. 1 yılın üzerindeki vadeli hesaplarda ise 12.9 milyar lira bulunuyor.

Vadeli Mevduat Hesabı

Bankacılıkta, belirli bir süre için para yatırılan hesaba vadeli mevduat hesabı adı verilir. Mevduat, bankaya yatırılan birikimler anlamına gelir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir süreliğine faiz kazanmasını ifade eder ve bu süreye hesabın vadesi adı verilir.

Vadeli hesaplar Türk Lirası ve döviz cinsinden olabilir. Vade seçenekleri çok çeşitli olmakla birlikte genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay 12 ay ve 24 aydır. Söz konusu vadeler için ödenen yıllık faiz oranları ve Türk Lirası ve diğer döviz mevduatına ödenen faiz oranları farklıdır. Vadeli mevduata ödenen faizler piyasa koşullarına göre belirlenir. Her banka farklı vadeler için farklı faiz oranları uygular.

Yatırılan paranın bağlandığı vade sonunda, hesapta bulunan ana para ve işleyen faizi ile birlikte çekilebilir. Vade sonunda hesap bakiyesi tamamen veya kısmen çekilebilir, otomatik olarak vade yenilenmesi talimatı verilebilir veya hesaba farklı bir vade tanımlanabilir.

Vadeli mevduat hesabı yatırım ve birikim yapmak için en kolay ve avantajlı seçeneklerden biridir. Paranın bağlandığı vadenin erken çözülmemesi şartıyla, vadeli hesapta bulunan birikimler, işletilen faiz nedeniyle zaman içinde değer kazanır. O nedenle Vadesiz hesaba yatırılan paralar her zaman çekilebilirken, vadeli mevduat hesabına yatırılan paralar vade sonunda işleyen faiziyle birlikte çekebilir. Vadeli hesap açmak için bankaların belirlediği minimum tutar kadar para yatırmak gereklidir. Her bankanın Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli mevduat açtırabilmek belirlediği mimum tutar farklı olabilir. Hesabın vadesi uzadıkça ve yatırılan paranın miktarı arttıkça faiz getirisi de o kadar artar.

KAYNAK: Posta