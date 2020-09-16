Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi borcunu ödememenin cezası nedir?

KREDİ BORCU ÖDENMEZSE KEFİLE NE OLUR?



Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.

KREDİ BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VAR MI?

Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır. Kredi sahibi kişi 90 gün boyunca ödemeyi yapmamışsa çeşitli yasal uygulamalara başlanır. Bu kişi ödeme taahhüdünde bulunur ve buna rağmen ödemesini yapmazsa hapis cezası söz konusu olabilir. Yani ödeme yapamayan kimseler eğer ödeme yapamayacaklarsa ödeme taahhüdü yapmamalılardır. Yoksa hapse girmeleri ihtimali vardır.

KREDİ BORCU 90 GÜN ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kredi kartı borcunun iki ay art arda ödenmemesi durumunda banka tüketiciye 30 gün kadar bir hak tanıyor. Bu, gün sayısı 90 günü geçtiğinde artık olay avukata aktarılıyor. Avukat, tüketici ile ödeme yapabilmesi için bazı çeşitli konuşmalar gerçekleştiriyor. Bunlara rağmen ödeme hâlâ yapılmazsa çeşitli işlemler başlatılıyor. İlk olarak çalışan kişinin maaş hesabının belli bir miktarına el koyuluyor. Diğer hesapların ise tamamına el koyuluyor. Kişi çalışan değilse direkt evine haciz işlemi gerçekleştiriliyor.





Kredi Borcunu Ödeyemeyenler Ne Yapmalı?

90 günlük süreçte başvuruda bulunarak borcun yapılandırılması sağlanabilir.

Eğer kredi ödemesi gecikmemişse kişi kendine uygun kredi ödeme seçeneklerini araştırabilir.

Banka ile ya da banka avukatı ile anlaşmaya varılmaya çalışılmalıdır.

Kredi borcunu ödeyebilmek için başka bir bankada kredi çekilebilir.