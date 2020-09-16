ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN 351 TL YARDIM!

Memurlara ödenmekte olan aile yardımları emekli vatandaşlara da uygulanırsa eğer çalışmayan iş sahibi olmayan eş için aylık 351,09 lira ödeme gerçekleştirilecek. Çocuk başına yapılması planlanan aylık ödeme tutarı ise 38,62 lira olarak yapılacak.

EMEKLİYE 317 TL

2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.



Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.



Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.