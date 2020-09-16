SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara yeni ödeme ve yeni kazançlar gündeme gelebilir. Bu bağlamda 2020'de birçok kazanım sağlayan emekli vatandaşlar, 2021'i de heyecanla beklemekteler. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor... Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzman olanlarda ise 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Bu ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ek ödeme detayları haberimizde sizlerle...
OCAK'TA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 3 artırılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük artışa eklenecek.
Yüzde 3'lük artışa göre; aylık ilave ödeme, uzman olmayanlarda 2 bin 67, uzmanlarda 2 bin 703 liraya çıkacak. Enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da yükselecek.
KİMLER ALIYOR?
● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312 lira 92 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira ilave ödeme veriliyor.
Emekliler maaşlarıyla birlikte yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme miktarını e-devlet üzerinden öğrenmek çok kolay
SGK-SSK ve BAĞKUR'LU EMEKLİYE YENİ KAZANÇ!
Emeklilerimizin çalışan bireylerle aralarındaki maaş farkı giderilsin. Kamu görevlilerinin fiilen çalışmış oldukları süreçte bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen süreçte maaşa eklenmekte olan hususlar, emekli maaşına da yansıtılsın. Memurların emekli ikramiyeleri hesaplamaları yapılırken tam hizmet yılı hesaba dahil edilerek, ay ve gün hesabının dahil edilmemesine yönelik doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmeli. Yılda iki kez ödenmekte olan bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılmakta olan artış kadar artış yapılması sağlanmalı. Emekli vatandaşlardan fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi uygun olanlar gerek kendi alanları gerekse fayda sağlayabilecekleri uygun alanlarda istihdam görsün. Emekli vatandaşlar sendika kursun.
Yaşa dikkat edilmeksizin tüm emekli vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilsin.
Eş ve Çocuk yardımı emekli bireylere de sağlansın.
Öğrenim hayatına devam etmekte olan çocuğu olan emekli vatandaşlara, çocuk desteği ödemesi sağlansın.
Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de gerçekleştirilerek emekli vatandaşların daha sağlıklı bir emeklilik süreci geçirmeleri için imkan sunulsun.
ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN 351 TL YARDIM!
Memurlara ödenmekte olan aile yardımları emekli vatandaşlara da uygulanırsa eğer çalışmayan iş sahibi olmayan eş için aylık 351,09 lira ödeme gerçekleştirilecek. Çocuk başına yapılması planlanan aylık ödeme tutarı ise 38,62 lira olarak yapılacak.
EMEKLİYE 317 TL
2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.
Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
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