Borsada kazanma yolları: Hisse bazlı desteklerle yükseliş yaşanabilir





Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde geçtiğimiz haftaki temkinli iyimserliğimizi korumakla birlikte, hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı bir hafta bekliyoruz. Banka hisselerinde yaşanabilecek alımlar endekse yükselişi güçlendirebilir. Ancak şimdilik böyle bir güç kazanımı göremiyoruz.



Teknik göstergelere baktığımızda kısa ve orta vadeli göstergelerde yaşanan toparlanmayı olumlu buluyoruz. İçinde bulunduğumuz haftada 1104-1105 seviyesinin aşılması hareketlere ivme kazandırabilir. 1105'in kırılması sonrasında 1127 ve 1141 üst dirençlerini haftalık bazda hedeflenebilir.

