EK ÖDEME İLE MAAŞLAR ARTABİLİR

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların tamamını kapsayan bu düzenleme teklifinde, 2008 yılında hayata geçirilen yönetmelik hatırlatıldı. O dönem yapılan düzenlemelerde vergi i iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında maaşlara yansıtılıyor. Maaş arttıkça ödenen rakam tutarı da yükseliyor.

TÜED tarafından dile getirilen düzenleme talebinde ise bu yüzde 4'lük oranın yükseltilmesi isteniyor. TÜED yüzde 4'lük oranın ihtiyacı karşılamadığı ve emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.