Emekli vatandaşların maaşlarına yapılan ek ödeme oranlarının artırılması için talepler gündeme gelmişti. Her ay maaşlarında yüze 4'ü 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış istiyor. TÜED tarafından ek ödemede artış talebi gündeme getirilmişti. Eğer bu talep hayata geçerse 382 liraya varan artış olacak. Ek ödeme AGİ'yle eşitlenirse en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 637 liraya çıkacak. İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin ek ödemesi ile ilgili son gelişmeler... Emeklilere yapılan ek ödeme oranları maaşlara göre belirleniyor. Bu çerçevede en yüksek emekli maaşı olan 6 bin 375 TL maaş alan bir kişi ek ödeme ile 255 TL alıyor. Ancak söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda bu rakam 637 TL'ye çıkacak.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
EN YÜKSEK 637 TL
Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.
EK ÖDEME İLE MAAŞLAR ARTABİLİR
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların tamamını kapsayan bu düzenleme teklifinde, 2008 yılında hayata geçirilen yönetmelik hatırlatıldı. O dönem yapılan düzenlemelerde vergi i iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında maaşlara yansıtılıyor. Maaş arttıkça ödenen rakam tutarı da yükseliyor.
TÜED tarafından dile getirilen düzenleme talebinde ise bu yüzde 4'lük oranın yükseltilmesi isteniyor. TÜED yüzde 4'lük oranın ihtiyacı karşılamadığı ve emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.
EK ÖDEME TUTARI 255 TL'DEN 637 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Emeklilere yapılan ek ödeme oranları maaşlara göre belirleniyor. Bu çerçevede en yüksek emekli maaşı olan 6 bin 375 TL maaş alan bir kişi ek ödeme ile 255 TL alıyor. Ancak söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda bu rakam 637 TL'ye çıkacak.
Her emekliye ödenen ek ödeme oranı ise emeklilerin aylık maaşlarına göre değişecek ve en düşük artış oranı 1500 TL maaş alan bir emekli için 90 TL olacak. 2000 TL maaş alan bir emekli, ek ödeme düzenlemesi gelmedi durumunda 120 TL ek ödeme almış olacak.
HANGİ EMEKLİLER EK ÖDEME ALIYOR?
Emeklilere ödenen ek ödemeler her emekliye ödenmiyor. Ek ödeme alan emekli grupları; 5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar; Emekli Sandığı(4/c), Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a), Bağ-Kur (4/b).
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
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