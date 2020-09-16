İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu sosyal yardımlardan bir tanesi de maddi olarak yapılan para yardımıdır. 2020 sosyal yardımlaşma para yardımı nasıl alınır? Para yardımlarından faydalanabilmek için pek çok kuruma başvuru yapılabiliyor. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Geliri düşük olan ailelere devlet tarafından yapılan birçok yardım bulunmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de
2020 Yılında Yapılan Para Yardımları
Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Hak sahibi kişilere yapılan desteklerde verilen paralar aşağıdaki türlere göre değişmektedir.
-Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.
-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir.
-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.
-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.
-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.
-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.
-Koşullu eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklara ise aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası verilmektedir.
-Yeni doğum yapan annelere bir kere olmak üzere emzirme yardımı olarak 149 TL destek sağlanmaktadır.
-Fakirlik maaşı olarak ihtiyaç sahiplerine 643 TL yardım yapılmaktadır.
Yukarıdaki yardımlardan faydalanmak isteyen kişilerin başvurularının ardından durumları incelenir ve ekonomik durumları şartlara uygun olanlara yardımlar verilir.
Bu Yılda Yapılan Sosyal Yardımlar
Devlet destekli olarak sosyal yardımlar ve hizmetler farklı ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Sosyal yardımlaşma destekleri eğitim, sağlık, gıda ve yakacak gibi ihtiyaçlara göre verilir. Ayrıca nakdi yardımlarda sağlanmaktadır. Şartlara uyan bütün kişiler bu yardımlardan faydalanabilir. İhtiyaç sahiplerine şartları taşıması halinde aşağıdaki yardımlar yapılmaktadır:
-Koşullu eğitim ve şartlı sağlık yardımları,
-Sosyal destek yardımları,
-Eğitim destekleri,
-Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre yapılan yardımlar,
-Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,
-Afet yardımları,
-Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar,
-Projelere destek yardımlarıdır.
Bu yılda yapılan desteklere ek olarak alışveriş kartı da dahil edildi ve muhtaç ailelere İBB sosyal yardım kartı verilmeye başlandı.
Sosyal Yardım Alabilme Koşulları
Sosyal yardım alabilmek için yönetmelikte belirtilen şartların olması gerekir.
-Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması gerekir.
-Sigortalı olarak hiçbir işte çalışmıyor olmak gerekir.
-Sosyal Güvenlik Kurumunda dul veya yetim maaşı gibi yardımları almıyor olmak gerekmektedir.
Yardım başvurusunda bulunan kişilerin yardım başvurularının onaylanması için hane içerisindeki kişi sayısına göre düşen gelir tutarının yoksulluk sınırının altında olması zorunludur. Başvurularda ihtiyaç sahiplerinin bazı belgeleri hazırlamaları gerekir.
-T.C kimlik belgesi aslı veya fotokopisi,
-Muhtaçlık belgesi gibi evraklar hazırlanmalıdır.
Sosyal Yardım Başvuruları İçin Nereye Müracaat Edilir?
Sosyal yardımlar için en çok kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılmaktadır. Halk arasında kaymakamlık yardımı olarak bilinen yardımın asıl SYDV yardımlarıdır. Sosyal yardım sağlayan veren diğer kurum ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleridir.
Aile ve Sosyal Politikalar yardım başvurusu aynı zamanda sosyal yardımlaşma vakıflarından da yapılabilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kişiler başvurularını;
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,
-Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine,
-Vakıf Genel Müdürlüğüne,
-Bulundukları bölgelerdeki belediyelere, yapabilirler.
Sosyal Para Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Sosyal yardım alan kişiler sorgulama işlemlerini E-devlet üzerinden yapabilirler. Sorgulama işlemi için E-devlet sistemine girebilmek için E-devlet şifresine ihtiyaç vardır. Bu şifreler PTT şubelerinden 2 TL ücret ile alınabilmektedir.
E-devlet sistemine giriş yaparken, T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi istenmektedir.
Sorgulama işlemlerinde Sosyal yardımlara dair bütün bilgiler bulunmaktadır. Başvuruları onaylanmayan vatandaşların başvuru ekranında bilgi bulunamadı ibaresi yer almaktadır. Başvuruları kabul edilen adayların alacakları yardımların detaylarını görebilme imkanı vardır.
Muhtaçlık Belgesi Nasıl Alınır?
Muhtaçlık belgesi alarak sosyal yardım alabilmek mümkündür. Muhtaçlık belgesi olan kişiler yaşlılık maaşı, engelli maaşı veya diğer sosyal yardımlardan faydalanabilmek için başvuru hakkına sahiplerdir. Bütün yardımların farklı şartları olsa da muhtaçlık belgesi bütün yardımlarda istenmektedir. Muhtaçlık belgesi ikamet edilen yerdeki muhtarlıklardan alınabiliyor.