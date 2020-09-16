FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren bir analist kredi faizlerinin yüzde 20'nin üzerini göreceğini vurguladı. Kredilerde frene basılmasını öngören analistler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) da aktif rasyosu uygulamasını bu hafta içinde kaldırması beklentisi içinde.

EV KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

TAŞIT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Bu konudaki en önemli nokta, kredi puanınızın genel amaçlı krediler almak için yeterli olmasıdır. Tüketici kredilerini kullanırken, belirli kriterler de gereklidir. Maaşınızda bir kesinti ya da düşük bir kredi notunuz varsa veya kredi raporunuz yeterince temiz ve parlak değilse talebiniz reddedilebilir. Son yıllarda çok hızlı büyüyen bankalar, şubelerde kredi vermenin yanı sıra internetten, mobil cihazlardan SMS, otomatik vezne makinesi veya telefonla kredi imkanı da sunuyor. Belirli dönemlerde kampanya yaparken bile, tek bir kimlikle prosedür veya gelir belgesi gerektirmeden talepleri kabul ederler. Bankalardan veya finans kuruluşlarından alınan kredilerle birçok kişi nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım yapma olanağına da sahiptir.