Taşeron ve 4/D'li işçiler ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Taşeron 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ilk defa taleplerini iletecek. Yeni Ekonomi Programına göre ise açıklanacak enflasyona göre taşerona zam masaya yatırılacak. Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda alacağı maaş zam oranının yanı ek zam düzenlemesi ve sosyal hakların ele alınacağı 2020 TİS görüşmelerine ne kritik nokta bakanlığın sunacağı teklifler olacak. Peki, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne zaman? Taşeron işçilerin maaş zammı ne kadar olacak? İşte taşeron maaş zammı, tayin hakkı, ödenekler hakkında merak edilenler...
TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı konusu geliyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
Yüzdelik dilim konusunda ise son günlerde bazı gelişmelerin yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme kararlarının olması bu konuda bir düzenleme olmasını muhtemel kılıyor. Bunun yanında taşeron işçilere tayin hakkı konusunda da şartlı tayin hakkı gelebileceği yine değerlendirilen düzenlemeler arasında.
TAŞERON İŞÇİ YÜKSEK ENFLASYONDAN ETKİLENDİ!
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ!
Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?
2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.
Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.
Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.