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    • Ekonomi
    • 17.09.2020 08:40
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    • 17.09.2020 08:40
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    Vatandaş akın etti! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunu yapın i yüzde 50 daha ucuza alın!

    2. el otomobil fiyatları el ykamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil almak daha cazip oluyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2020 yılında çok ciddi bir artış gösterdi. Tasfiye araç satışında eskiden ihaleler internet tabanlı yapılmıyordu fakat e-ihale yöntemi ile artık herkes oturduğu yerden tek bir tık ile ihaleye katılabiliyor ve istediği araç için açık artırmaya katılabiliyor. E-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.

    takvim.com.tr
    Bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alın

    Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var.


    Fiat Linea 2013 model

    İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

    Muhammen bedel: 50000 lira

    Piyasa fiyatı: 70000 lira

    Audi A3 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

    Muhammen bedeli: 112000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira

    Volkswagen Jetta 2014 model

    İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

    Muhammen bedeli: 100000 lira

    Piyasa fiyatı: 130000 lira

    Citroen C-Elysee 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

    Muhammen bedeli: 72000 lira

    Piyasa fiyatı: 115000 lira

    Volkswagen Passat 2016 model

    İhale başlangıç fiyatı: 95500 lira

    Muhammen bedeli: 185000 lira

    Piyasa fiyatı: 225000 lira

    KIA Sportage 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 53500 lira

    Muhammen bedeli: 105000 lira

    Piyasa fiyatı: 165000 lira

    Ford Fiesta 2012 model

    İhale başlangıç fiyatı: 21500 lira

    Muhammen bedeli: 41000 lira

    Piyasa fiyatı: 80000 lira

    Jeep Renegade 2017 model

    İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira

    Muhammen bedeli: 160000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira

    MİLYONLARCA KİŞİ BİLMİYOR

    Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak fakat bizde buradan e-ihale sistemini sizlere duyurmuş olduk. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına araç satın almak için sizde e-ihale sistemine üye olabilir ve hemen açık artırmaya katılabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi Vatandaş akın etti! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alın!
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