Uzmanlar borsa yatırımcısını uyardı: Kazandıran sektörlere dikkat





Güner, "Bankacılık sektörü hisselerinde aşağı yönlü bir seyir ortaya çıkmış durumda. Endeksi bu seviyeye gelmesinde en önemli etkenlerden birisi sanayi sektörü oldu. Kurum olarak daha çok bankacılığı geri planda tutuyoruz. Sanayi sektörünü öne çıkarmakla birlikte enerji, gıda, perakende, bilişim, teknoloji, ilaç sektörlerinde genel olarak yukarı yönlü hareketlilik ön plana çıkıyor. Sanayi sektörünü bu yıl borsayı taşıyacak bir sektör olarak görüyoruz" dedi.







YERLİ AKINI SÜRÜYOR

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi yatırımcı sayısında yeni rekorları beraberinde getirirken, Ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Ağustosta 76 bin 398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana 488 bin 138 kişi arttı. Artış yüzde 41 oldu.