O ödemeler anında iade edilecek! Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak!

Günümüzde pek çok vatandaşımız her yıl eşit oranlar kapsamında emlak vergi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında bazı bireylerin tüm vergiler de olduğu gibi bu vergiden de muaf olabileceğini açıklaması ile birlikte dikkatleri üzerine çekti. Emlak vergisi muafiyet şartları 2020 açıklandı. Muafiyet şartları listesi içerisinde yer alan tek evi olanlar, emekliler, işsiz kişiler, şehidin dul eşi ve yetimleri belirli kriterleri taşıması durumunda emlak vergisinden muaf tutulacaklar. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?