F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 biletlerinin en düşük günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek. Şu an için belli olan bilet fiyatı ise açık alan oldu. Twitter'da dolaşan iddialara göre bilet fiyatlarının aşağıdaki listedeki gibi olması bekleniyor.

Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.