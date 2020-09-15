Engelli emeklisi maaşları ne kadar? Engelli emekli maaşı nasıl hesaplanır? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Engelli vatandaşların erken emekli olma şansları vardır fakat bunun için bazı şartları taşıyor olmaları gerekir. Milyonlarca kişinin merak ettiği konulardan biri olan emeklilik engelli vatandaşlar için de oldukça önemlidir. Maaş sorgulaması ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NEREDEN YAPILIR?
Engelli emekli maaşı ne kadar merak ediyorsanız; her yıla ait kazanç rakamları ayrı ayrı hesaplandığı için kişiye göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde hesaplama işlemlerini online olarak ve pratik şekilde yapmak mümkündür.
SGK resmî web sitesi üzerinden engelli emekli maaşı hesaplamasını yapabilirsiniz. Bu hesaplama işlemi için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresini ziyaret etmeniz yeterlidir.
Açılan sayfada gerekli bilgileri girdikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayabilirsiniz. Engeli emekli maaşı hesaplamanız otomatik olarak görüntülenecektir.
VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLAN ENGELLİLERİN MAAŞLARI NE KADAR?
Ülkemizde engelli vatandaşlar için birçok imkân sağlanmaktadır. Bu imkanlardan bir tanesi de vergi indirimidir. Gelir vergisi indiriminden faydalanan engelli vatandaşlar erken emeklilik fırsatı yakalamaktadır. Vergi indiriminden emekli olan ne kadar maaş alır sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilmektedir.
Engelli emekli maaşı hesaplamaları aylık kazançlar baz alınarak yapıldığı için her ayın kazancına göre değişiklik göstermektedir.
Genel olarak;
Vergi indiriminden faydalanarak SSK emeklisi olan engelli bir vatandaş, 900 ila 1100 TL arasında emekli maaşı alabilmektedir.
Vergi indiriminden faydalanarak Emekli Sandığı emeklisi olan engelli bir vatandaş, 1900 ila 2100 TL arasında maaş alabilmektedir.
SSK Engelli Emeklilik Tablosu (2008 ve Öncesi)
Engelli emeklilik maaşı bağlanması için gerekli emeklilik şartları 2008 ve öncesi için şu şekildedir;
09.2008 tarihinden önce iş giren engelli vatandaşlar için emeklilik şartları;
Sigortalılık başlangıcı 05.08.1991 ve öncesi olan engelli vatandaşlar için emeklilik şartları 15 yıl-3600 gündür. Bu hesaplama en oranı ne olursa olsun şart aynı kalmaktadır.
Sigortalılık başlangıcı 06.08.1991 ila 05.08.1994 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar engel oranına göre değişmektedir;
Engel oranı yüzde 80 ve üzeri olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl-3600 gün,
Engel oranı yüzde 60 ila 79 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl, 8 ay- 3600 gün,
Engel oranı yüzde 40 ila 59 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 16 yıl-3760 gün olarak hesaplanmaktadır.
Sigortalılık başlangıcı 06.08.1994 ila 05.08.1997 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar engel oranına göre değişmektedir;
Engel oranı yüzde 80 ve üzeri olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl-3600 gün,
Engel oranı yüzde 60 ila 79 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 16 yıl, 4 ay- 3760 gün,
Engel oranı yüzde 40 ila 59 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 17 yıl-3920 gün olarak hesaplanmaktadır.
Sigortalılık başlangıcı 06.08.1997 ila 05.08.2000 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar engel oranına göre değişmektedir;
Engel oranı yüzde 80 ve üzeri olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl-3600 gün,
Engel oranı yüzde 60 ila 79 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 17 yıl-3840 gün,
Engel oranı yüzde 40 ila 59 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 18 yıl-4080 gün olarak hesaplanmaktadır.
Sigortalılık başlangıcı 06.08.2000 ila 05.08.2003 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar engel oranına göre değişmektedir;
Engel oranı yüzde 80 ve üzeri olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl-3600 gün,
Engel oranı yüzde 60 ila 79 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 17 yıl, 8 ay-3920 gün,
Engel oranı yüzde 40 ila 59 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 19 yıl-4240 gün olarak hesaplanmaktadır.
Sigortalılık başlangıcı 05.08.2003 ila 30.09.2008 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar engel oranına göre değişmektedir;
Engel oranı yüzde 80 ve üzeri olan vatandaşlar için emeklilik şartı 15 yıl-3600 gün,
Engel oranı yüzde 60 ila 79 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 18 yıl-4000 gün,
Engel oranı yüzde 40 ila 59 arasında olan vatandaşlar için emeklilik şartı 20 yıl-4400 gün olarak hesaplanmaktadır.
SSK Engelli Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)
Engelli vatandaşlar için sigortalılık başlangıcı 2008 ve sonrası ise şartlar şu şekildedir;
10.2008 tarihi itibariyle sigortalılık süresi başlayan engelli vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosu;
Sigortalılık başlangıcı 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4100 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3700 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3700 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4200 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3800 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3800 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4300 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-3900 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3900 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4400 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4000 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2012 ila 31.12.2012 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4500 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4100 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4600 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4200 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4680 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4300 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-39600 gündür.
Sigortalılık başlangıcı 01.10.2015 ve sonrasında olan engelli vatandaşlar için şartlar;
Engel oranı %40 ila 49 arasında ise; 18 yıl-4680 gün,
Engel oranı %50 ila 59 arasında ise; 16 yıl-4320 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri ise; 15 yıl-3960 gündür.
Bağ-Kur Engelli Emekli Şartları Tablosu
Bağ-Kur üzerinden emekli olacak engelli vatandaşlar için sigortalılık başlangıç tarihi baz alınmamaktadır. Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olan engelli vatandaşların, engelli emeklilik şartları şu şekilde yapılmaktadır;
Engel oranı %40 ila %49 arasında olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 18 yıl-4600 gün,
Engel oranı %50 ila %59 arasında olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 16 yıl-4320 gün,
Engel oranı %60 ve üzeri olan vatandaşlar için Bağ-Kur emeklilik şartı; 15 yıl-4960 gün olarak hesaplanmaktadır.