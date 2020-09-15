Engelli emeklisi maaşları ne kadar? Engelli emekli maaşı nasıl hesaplanır?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NEREDEN YAPILIR?



Engelli emekli maaşı ne kadar merak ediyorsanız; her yıla ait kazanç rakamları ayrı ayrı hesaplandığı için kişiye göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde hesaplama işlemlerini online olarak ve pratik şekilde yapmak mümkündür.

SGK resmî web sitesi üzerinden engelli emekli maaşı hesaplamasını yapabilirsiniz. Bu hesaplama işlemi için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Açılan sayfada gerekli bilgileri girdikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayabilirsiniz. Engeli emekli maaşı hesaplamanız otomatik olarak görüntülenecektir.

VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLAN ENGELLİLERİN MAAŞLARI NE KADAR?

Ülkemizde engelli vatandaşlar için birçok imkân sağlanmaktadır. Bu imkanlardan bir tanesi de vergi indirimidir. Gelir vergisi indiriminden faydalanan engelli vatandaşlar erken emeklilik fırsatı yakalamaktadır. Vergi indiriminden emekli olan ne kadar maaş alır sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Engelli emekli maaşı hesaplamaları aylık kazançlar baz alınarak yapıldığı için her ayın kazancına göre değişiklik göstermektedir.

Genel olarak;

Vergi indiriminden faydalanarak SSK emeklisi olan engelli bir vatandaş, 900 ila 1100 TL arasında emekli maaşı alabilmektedir.

Vergi indiriminden faydalanarak Emekli Sandığı emeklisi olan engelli bir vatandaş, 1900 ila 2100 TL arasında maaş alabilmektedir.