Emeklilere yeni yardım geldi! Her ay 581 TL ek ödeme yapılacak mı? Kira yardımı nedir, nasıl alınır?

Emeklilere ek ödeme, yardım ve maddi destek verilmesi sayesinde, birçok emekli artık daha rahat bir ekonomik hayat sürüyor. Korana virüs salgını nedeni ile ekonomide büyük bir dalgalanma yaşanırken bu dalgalanmadan en çok mağdur olanlar da evde uzun süre zorunlu karantina altında kalan emekliler oldu. Özellikle de kiracı olan emekliler salgında büyük mağduriyet yaşarken emeklilere kira yardımı konusunda da yoğun talep oluşmuştu. Emeklilere kira yardımı için meclise kanun teklifi verildi. Kanun teklifi yasalaşırsa emekliye aylık düzenli kentsel dönüşüm kira desteği gibi devlet tarafından kira yardımı yapılacak. Peki, emeklilere ek ödeme nasıl alınır, kira yardımı nedir, nasıl başvurulur?
Emeklilerin Kira Yardım Talebi Meclisten Geçecek mi?
Meclise sunulan kanun teklifi, komisyona geldi ve komisyon görüşülmesi beklenen yasa teklifi ile alakalı kamuoyunda yoğun bir beklenti ve baskı oluştu.
Kanun Teklifi Onaylanırsa Emeklilere Her Ay 581 TL Kira Desteği Yapılacak!
Emeklilere kira desteği sunma ile alakalı kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve meclis çatısı altında onaylanır ise emeklilere her ay net olarak asgari ücretin dörtte biri oranında aylık kira yardımı yapılacaktır.2020 için ödenecek kira yardımı 581 TL olacaktır. Her yıl asgari ücrete yapılan zammın artması ile bu tutarda artacaktır. Kira yardım desteği konusunun gündeme gelmesi ile heyecanlanan emekliler, zorluk ile geçindiklerini belirterek, bu tutarın kendilerini hayli rahatlatacağını ve bu talebin bir an önce onay almasını istediğini belirtti.
Kira Yardımı İçin Gerekli Şartlar
Başvuran şahsın üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmaması
Kira talebinde bulunan şahsın sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olması
SGK kapsamında verilen emekli maaşı, dul yada yetim aylıklarından yararlanmıyor olması
Başvuru sahibinin düzenli gelire sahip olmaması
Yapılacak olan gelir testinde yoksulluk sınırı altında olması gerekmektedir.
İşsizlik Maaşının alınıyor olması da başvuru sonucunu olumsuz sonuçlanmasına sebep olacak nedenler arasında gösterilecektir.
Kira Sorgulama İşlemleri e-Devlet aracılığı ile yapılabilmektedir. Başvuru için şahsen bir dilekçe yardımı başvurmanız esastır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara yapılan başvuruların kabul edilip edilmediğinin sorgulanması https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki üzerinden yapılmaktadır.
MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler belirlenir.
(2) Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı; birinci fıkra hükümlerine göre ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
(3) Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.
(4) Kömür teslimatları, bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.
(5) 2020 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.