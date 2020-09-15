2. el otomobil fiyatları el ykamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil almak daha cazip oluyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2020 yılında çok ciddi bir artış gösterdi. Tasfiye araç satışında eskiden ihaleler internet tabanlı yapılmıyordu fakat e-ihale yöntemi ile artık herkes oturduğu yerden tek bir tık ile ihaleye katılabiliyor ve istediği araç için açık artırmaya katılabiliyor. E-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.