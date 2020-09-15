Bu formu gönderenlere Pazartesi hesaba para yatırılacak! O ödemeler hemen iade edilecek!

Günümüzde pek çok vatandaşımız her yıl eşit oranlar kapsamında emlak vergi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Türkiye'de arsa, ev, konut, daire, bağ, bahçe, tarla, yazlık, villa gibi taşınmazı olan herkes aynı zamanda emlak vergisi mükellefi olarak kabul edilmektedir. Ancak tüm vergi türlerinde olduğu gibi emlak vergisinde de bazı muafiyet hakları tanınmaktadır. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler vergi ödemedikleri gibi bu haklarını bilmediği için yapmış olduğu ödemeleri de geri alma hakkına sahiptir. Peki, emlak vergisinde muafiyet şartları nelerdir, kimler emlak vergisi öder, kimler emlak vergisi ödemez, emlak vergisinde para iadesi var mı, ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır?