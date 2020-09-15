Eylül ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde çok sayıda araba markası sunduğu kampanyalarını yenilediler. Araba alacak olan vatandaşların dikkatini çekmek isteyen firmalar ödeme erteleme, şimdi al sonra öde, 6 bin 700 TL'ye varan indirimler ve faizsiz, yüzde 0.49, 0.69, faizle kredi imkanları ile müşterilerinin karşısına çıkıyorlar. Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Peki Eylül ayı sıfır araç fiyatları ya da Eylül ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Bazı otomotiv firmaları resmi web siteleri üzerinden Eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarını açıklamaya başladı.
EYLÜL AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ
Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. ÖTV indirimi beklerken ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlardan birçoğu yine de sıfır araba almakta kararlı. Eylül ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor. Peki Eylül ayı sıfır araç fiyatları ya da Eylül ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Bazı otomotiv firmaları resmi web siteleri üzerinden Eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarını açıklamaya başladı.
2020 EYLÜL AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Eylül ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Eylül fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.
RENAULT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Yine Türkiye'de en çok otomobil satan firmalar arasında bulunan Renault da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg model araç için 173.500 TL satış fiyatı açıklandı. Kampanya detayında verilen ayrıntıya göre Eylül ayında 10.000 TL ödeyerek satın alma işlemi yapam müşterilere araçlar Ekima yında sabit fiyatla teslim edilecek. Bu süreçte yapılacak zamlardan bu müşteriler etkilenmeyecek. Ayrıca yine bu model araç için müşterilere Renault Finans'tan 40.000 TL kredi verilebilecek. Bu kredi 24 ay vade ve aylık yüzde 1,03 faizle müşterilere kullandırılacak.
Renault'un kampanya kapsamına giren bir başka aracı ise Yeni Clio Joy 1.0 Sce 72 bg model otomobil oldu. Bu araç müşterilere 127.500 TL'den satılmaya başlandı. Taksit ile ödeme yapmak isteyen müşteriler bu model otomobili aylık 1.963 TL'den başlayan taksitlerle satın alabiliyorlar. Ayrıca Renault Finans'Tan bu araç için 40.000 TL kredi veriliyor. Bu krediyi kullanan müşterilere 24 ay vade ve aylık yüzde 0,94 faiz imkanları tanınıyor.
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 133.900
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 120.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 124.900
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 225.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Eylül ayı fiyatı 183.900
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Eylül ayı fiyatı 338.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 375.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 129.900
FİAT EYLÜL 2020 ARABA KAMPANYASI
Türkiye'de en çok otomobil satan markalar arasında zirve yarışı yapan Fiat da Eylül 2020 araba kampanyasını açıkladı. Yapılan kampanya bilgilendirmesine göre Fiat Egea Hatchback model araçlar 128.900 TL'ten başlayan fiyatlarla müşterilere alımına sunuldu. Ayrıca bu model araç için taksit imkanı da tanındı. Buna göre 40.900 TL peşin ödeme yapan müşteriler kalan tutarı 2.865 TL'den başlayan ttaksitlerle ödeyebilecekler.
Fiat'ın kampanya kapsamına soktuğu bir diğer araç ise Sportif SUV Fiat 500x Sport oldu. Bu modelin sıfır kilometre araçlarının satışında müşterilere 12.000 TL'ye varan indirimler sunuldu. Bu kampanya da Eylül ayı boyunca devam edecek ve dileyen müşteriler bundan yararlanabilecekler.
Fiat Egea model araçlarının versiyonlarının fiyatları :
Easy 1.4 Fire 95: 2020 Eylül ayı fiyatı 106.900 TL ,
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 133.367 TL ,
Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 178.900 TL ,
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 121.800 TL ,
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 144.900 TL ,
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 181.900 TL ,
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 181.900 TL ,
Mırror 1.4 Fire 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 125.700 TL ,
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 153.900 TL,
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 185.900 TL,
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 185.900 TL,
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900 TL
Fiat Fiorino Panorama model araçların versiyon fiyatları;
Pop 1.3 M.Jet 95HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 152.900 TL
Premio 1.3 M.Jet 95HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 165.900 TL olarak duyuruldu.
Fiat Doblo Panorama'nın 2020 model fiyatı da Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 2020 Eylül ayı fiyatı 183.900 TL
PEUGEOT ARAÇ KAMPANYASI
208 modeli için 45.000 TL kredi, 3 ay ertelemeli 40 ay vade ve yüzde 1.03 faiz oranı
308 modeli için 50.000 TL kredi, 3 ay ertelemeli 40 ay vade ve yüzde 1.05 faiz oranı
208 modeli için 55.000 TL kredi, 3 ay ertelemeli 20 ay vade ve yüzde 0.99 faiz oranı
OPEL ARAÇ KAMPANYASI
Yeni Corsa modeli için 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi
Yeni Astra HB modeli için 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi
Grandland X modeli için 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi
Crossland X modeli için 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi
Combo modeli için 120.000 TL, modeli için 20 Ay, %0,69 kredi
Astra Sedan modeli için 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi
Insignia modeli için 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi
DACİA ARAÇ KAMPANYASI
* SANDERO Easy-R, 127.100 TL'den başlayan fiyatlar ve %0 faiz fırsatıyla 15.000 TL kredi 12 ay vade imkanı.
* Duster Eco-G 136.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Eylül ayı fiyatı 159.900
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Eylül ayı fiyatı 139.900
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 131.900
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Eylül ayı fiyatı 189.900
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 145.500
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Eylül ayı fiyatı 171.900