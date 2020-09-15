Emekli olmak hayali kuranlar emekli olmaları durumunda ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Uzun süredir çalışan ve yüksek prim ödeyenlerde ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emekli maaşını belirleyen ana konuların başında ödenen primler ve alınan maaş öne çıkıyor. Şimdi emekli olunduğunda alınacak olan aylık ücret tutarları için gerekli koşullar şu şekildedir: Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı için 4A, 4B, 4C sigorta türlerinde tek tek hesaplama yapılması gerekmektedir. 4A sigorta türü hesaplaması SGK sitesi üzerinden yapılmaktadır. 4B sigorta türü hesaplaması ise E-Devlet üzerinden sorgulanmaktadır. 4C sigorta türü hesaplaması ise E- Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
4A Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4A emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4A emekli maaşı hesaplaması E- SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
E- SGK emekli maaşı sorgulama sayfası https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresidir. Bu adres üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir.
4-A emekli maaşı sorgulanması için gerekli bilgiler ise şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
SSK sicil numarası.
Baba adı.
Anne Adı.
Doğum tarihi ve yeri.
Bağlı olunan nüfus yeri.
4B Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4B emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4B diğer ismi ile BAĞ-KUR sorgulama işlemi E- Devlet üzerinden yapılabilmektedir, online olarak E- Devlet üzerinden 4B emekli maaşını sorgulanabilmektedir.
Sorgulama işlemi yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik- adresine girerek sorgulama işleminde bulunabilirsiniz.
E- Devlet adresinde sorgulama işlemi sırasında, kimlik doğrulama işleminde bulunmanız gerekmektedir.
Kimlik doğrulama sırasında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir daha sonraki aşamada E- Devlet şifresi girilmesi gerekmektedir.
E- Devlet şifresi sahibi olmayan kişiler PTT şubelerine giderek veya yeni kimlik kartı çıkartarak E- Devlet şifresi elde edebilirler ve bu şifre ile doğrulama işleminde bulunabilirler.
Ekstra olarak alternatif doğrulama şekilleri ise şu şekildedir:
Mobil imza kullanarak kimlik doğrulama.
Elektronik imza kullanarak kimlik doğrulama.
İnternet bankacılığı ile kimlik doğrulama işleminde bulunulabilmektedir.
Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra dikkat etmeniz maddeler karşınıza çıkmaktadır ve onaylama işlemi yaptıktan sonra sorgulama sayfasına geçiş yapılabilmektedir.
4B hesaplaması yaklaşık olarak bir hesaplama şeklidir, birebir doğru bir bilgilendirme sağlanmamaktadır.
Kurumu yazan şeklinde sorgulama yapıldığı takdirde, kurum üzerinden alınan sigorta prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Esnaf butonu seçildiği takdirde esnaflık üzerinden biriken prim gün sayıları hesaplanmaktadır.
Emekli maaşının hesaplanması o güne aittir, ileride ki prim gün sayılarınız hesaplanmaz otomatik olarak yapılmaktadır anlık prim gün sayınıza göre hesaplanmaktadır.
Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı yapılırken olduğunuz konu belirleyerek işlem yaptığınız takdirde doğru emeklilik tarihi bilgisi alabilirsiniz.
4C Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4C emekli aylığı hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır:
4C emekli maaşı hesaplama işlemi E- Devlet üzerinden yapılmaktadır.
4C kamu çalışanlarını kapsayan bir sigorta prim türüdür.
Kamu çalışanları için yapılan hesap türleri değişken olmaktadır, birçok farklı şekilde hesaplama işlemi yapılmaktadır.
4C maaşını hesaplama için ttps://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sorgulama talebinde bulunabilirsiniz.
4C emeklilik sorgulama işlemi için gerekli bilgiler şu şekildedir:
Derece aşaması belirtilmesi gereklidir.
Dereceler en az birden on beşe kadardır.
Kademe aşaması belirtilmesi gereklidir.
Kademeler en az birden dokuza kadardır.
Ek gösterge kısmının doldurulması gereklidir.
Makam bilgilerinin doldurulması gereklidir.
Temsil bilgilerinin doldurulması gereklidir.
Görev tazminat göstergesi kısmının doldurulması gereklidir.
Hizmet yılı belirtilmesi gereklidir.
Hizmet ayı belirtilmesi gereklidir.
Kıdem yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.
İkramiye yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.
Aylık tarihi belirtilmesi gereklidir.
Pay ve payda kısımlarının belirtilmesi gereklidir.
Kıdemli tazminat ek gösterge kısmının eksiksiz doldurulması gereklidir.
Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanmaktadır?
Emeklilik zamanı şu şekilde hesaplanmaktadır:
Emeklilik yaşı hesaplaması için sigorta başlangıç tarihi ve malullük durumu dikkate alınarak hesaplama işlemi yapılmaktadır.
Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplanması çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir, kadın sigortalı çalışanlar çocuk sahibi olduğu takdirde sigorta indirimi hakkı kazanmaktadır. Erkek çalışanlara göre biraz daha erken bir yaşta emekli olma hakkı kazanırlar.
2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olan herkes 65 yaşında emekli olabilecektir.
Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı 60 yaş sonrası için şu şekilde hesaplanmaktadır;
4A, 4B, 4C erkek çalışanlar ve 4A, 4B, 4C kadın çalışanlar olarak ikiye ayrılmaktadır.
4A erkek çalışanlar, 2016 tarihinden sonra SGK prim başlangıcı yaptıkları takdirde emekli olmak için 61 yaşı tamamlamak zorundadır.
4A kadın çalışanlar için, 2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapan sigortalı kadın çalışanlar 61 yaşına kadar emeklilik için çalışmak zorundadır, çocuk sayısına göre sigorta prim indirimi alınabilmektedir.
4B ve 4C erkek çalışanlar için 2011 tarihinden sonra sigorta girişi yapıldığı takdirde 61 yaş koşulunu beklemek zorundadır. 65 yaşına kadar prim ödemesi yapılabilmektedir, 65 yaş geldikten sonra kalan prim ödemeleri topluca yapılabilmektedir.
4B ve 4C kadın çalışanlar için 2015 yılından sonra işe başlayan sigortalı kadın çalışanlar için 61 yaşında emeklilik hakkı kazanılmaktadır. Kişi 65 yaşına geldiği takdirde toplu prim ödemesi yapabilmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1968 doğumluyum. 20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim var. 11.04.1995 tarihi itibarıyla şirket ortağı olarak Bağ-Kur'lu oldum. 8030 gün (22 yıl 3 ay 20 gün) Bağ-Kur primlerimi düzenli artışla ödedim.
Askerliğimi kısa dönem 1991 yılında yaptım. 01.08.2017 tarihinden itibaren başka bir firmada SSK'lı olarak çalışmaktayım. SSK'dan ne zaman emekli olurum?
Bülent TOPUZOĞLU
Verdiğiniz bilgilere göre, son 3.5 yıl şartını (1260 gün) tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
En son 4/a kapsamında çalışmaya başladığınızdan yola çıkarak ara vermeden primlerinizin tam yatması halinde 2021 yılının Şubat ayında emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Mart ayı itibariyle de emekli aylığınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun.
15 Ocak 1969 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 01 Nisan 1993. Toplam 5533 gün primim var. Askerliğimi işe başlamadan önce 18 ay yaptım.
Hasan KANAR
Sadece 4.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yılınız tamamlanmış.
Askerlikle beraber prim gün sayınız da tamam olacak. Bu duruma göre sadece 53 yaşınızı tamamlamanız gerekecek. 53 yaşınız 2022 tarihinde dolacağından, emekli olacağınız tarih 15.01.2022 olacaktır.
21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. A. KURT
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
1996'da Bağ-Kur'a başladım. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK'lı 8 yıl çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olur muyum? K. ERDOĞAN
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son 7 yıl en fazla nereye prim ödediğine bakılır. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir.
Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısıyla emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. 01.10.2008 tarihinden sonra işe girenlerde ise en fazla olan prim geçerlidir.