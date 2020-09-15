Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak