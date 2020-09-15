Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak
Fiat Linea 2013 model
İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira
Muhammen bedel: 50000 lira
Piyasa fiyatı: 70000 lira
Audi A3 2015 model
İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira
Muhammen bedeli: 112000 lira
Piyasa fiyatı: 230000 lira
Volkswagen Jetta 2014 model
İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira
Muhammen bedeli: 100000 lira
Piyasa fiyatı: 130000 lira
Citroen C-Elysee 2015 model
İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira
Muhammen bedeli: 72000 lira
Piyasa fiyatı: 115000 lira
Volkswagen Passat 2016 model
İhale başlangıç fiyatı: 95500 lira
Muhammen bedeli: 185000 lira
Piyasa fiyatı: 225000 lira
KIA Sportage 2015 model
İhale başlangıç fiyatı: 53500 lira
Muhammen bedeli: 105000 lira
Piyasa fiyatı: 165000 lira
Ford Fiesta 2012 model
İhale başlangıç fiyatı: 21500 lira
Muhammen bedeli: 41000 lira
Piyasa fiyatı: 80000 lira
Jeep Renegade 2017 model
İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira
Muhammen bedeli: 160000 lira
Piyasa fiyatı: 230000 lira
MİLYONLARCA KİŞİ BİLMİYOR
Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak fakat bizde buradan e-ihale sistemini sizlere duyurmuş olduk. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına araç satın almak için sizde e-ihale sistemine üye olabilir ve hemen açık artırmaya katılabilirsiniz.