Hepsiburada dev indirim günleri kampanyası başladı. 14, 15 ve 16 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca geçerli olacak özel indirimler sunulacak. Çok sayıda üründe yüzde 90'a varan indirim uygulanacak. Hepsiburada indirimlerinden faydalanmak isteyen müşteriler öncelikle alışveriş platformu üzerinde bir üyelik oluşturacaklar. Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler. Sepetlerinde hangi ürünleri aldıklarını, fiyatları kontrol edecek olan müşteriler onlne ödeme işlemleri ile ücreti ödeyecekler. Daha sonra bu ürünler kargo ile müşterilere gönderilecek.
Hepsiburada Eylül 2020 dev indirim günleri kampanyası
Hepsiburada tarafından başlatılan indirim kampanyası 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş platformu üzerinde satış yapan çok sayıda firma ürünlerini özel indirimlerle satışa sundu.
Müşterilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan indirimlerde ise bazı alanlar dikkat çekiyor.
Özellikle müşteriler elektronik ev eşyaları, mobilya, beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi dijital ürünlere büyük ilgi gösteriyorlar.
Bu sektörlerin dışında ayrıca kadın ve erkek giyim ile erkek aksesuar, erkek ayakkabı, kadın ayakkabı, kadın çanta, kadın aksesuar ürünleri de oldukça fazla ilgi görüyor.
Hepsiburada indirim kampanyasından nasıl faydalanılacak?
Hepsiburada indirimlerinden faydalanmak isteyen müşteriler öncelikle alışveriş platformu üzerinde bir üyelik oluşturacaklar. Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler.
Sepetlerinde hangi ürünleri aldıklarını, fiyatları kontrol edecek olan müşteriler onlne ödeme işlemleri ile ücreti ödeyecekler. Daha sonra bu ürünler kargo ile müşterilere gönderilecek.