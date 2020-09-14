Hepsiburada dev indirim günleri kampanyası başladı. 14, 15 ve 16 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca geçerli olacak özel indirimler sunulacak. Çok sayıda üründe yüzde 90'a varan indirim uygulanacak. Hepsiburada indirimlerinden faydalanmak isteyen müşteriler öncelikle alışveriş platformu üzerinde bir üyelik oluşturacaklar. Bu üyelik işlemlerinin ardından siteye giriş yapacak olan müşteriler beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyecekler. Sepetlerinde hangi ürünleri aldıklarını, fiyatları kontrol edecek olan müşteriler onlne ödeme işlemleri ile ücreti ödeyecekler. Daha sonra bu ürünler kargo ile müşterilere gönderilecek.