10 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Türk Telekom yaptığı açıklama ile müşterilerini heyecanlandırdı. Tüm kullanıcılarına 10 GB hediye internet verecek olan operatör, yaptığı açıklama ile kampanyaya katılımın nasıl olacağını da duyurdu. Online sistem üzerinden müşterilerine Sil Süpür ile her ay farklı hediyeler veren Türk Telekom, yaptığı açıklama ile bu kampanyaya 10 GB intenet de eklediğini belirtti. 2020 yılı bitene kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür kampanyasından yararlanabilecek.