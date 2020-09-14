10 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Türk Telekom yaptığı açıklama ile müşterilerini heyecanlandırdı. Tüm kullanıcılarına 10 GB hediye internet verecek olan operatör, yaptığı açıklama ile kampanyaya katılımın nasıl olacağını da duyurdu. Online sistem üzerinden müşterilerine Sil Süpür ile her ay farklı hediyeler veren Türk Telekom, yaptığı açıklama ile bu kampanyaya 10 GB intenet de eklediğini belirtti. 2020 yılı bitene kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür kampanyasından yararlanabilecek.
Türk Telekom konu ile ilgili açıklama yaptı!
Online sistem üzerinden müşterilerine Sil Süpür ile her ay farklı hediyeler veren Türk Telekom, yaptığı açıklama ile bu kampanyaya 10 GB intenet de eklediğini belirtti. 2020 yılı bitene kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür kampanyasından yararlanabilecek.
Türk Telekom bedava intenet paketi
İntenet hediyesi veren Türk Telekom bu hediyeleri müşterilerine günlük, haftalık veya aylık gibi seçeneklerle ulaştırıyor. Paketlerinde bulunan inteneti bitiren kişilere kolaylık sağlayan operatör, Sil Süpür adlı kampanya ile müşterilerine bedava intenet dağıtıyor. Birbirinden farklı hediyeler kazanan müşteriler, her hafta Sil Süpür'ü kullanabiliyor.
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet nasıl kazanılır?
Türk Telekom'dan 10 GB bedava internet kazanmak oldukça kolay bir husus… Tek yapmanız gereken Sil Süpür Online İşlemler uygulamasını telefonunuz ya da tabletinize indirmek… Siz de Türk Telekomlu iseniz akıllı cihazınıza AppStore ya da Play Store mobil uygulaması üzerinden Sil Süpür mobil uygulamasını hemen indirin ve hattınıza tanımlanan 10 GB mobil interneti anında kullanın. Türk Telekom'un 10 GB Sil Süpür hediye internet kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için hemen 444 1 444 müşteri hizmetleri telefon numarasını arayın ya da size en yakın Türk Telekom mağazasına ziyaret edin.