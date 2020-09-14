Emekli maaşlarını PTT'den alan vatandaşlara uygun faizler ile kredi verileceğinin müjdesini veren PTTBank, 1250 TL'den 80bin TL'ye kadar üstelik 60 ay vade seçeneği ile emeklilerin yüzünü güldürdü. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için kredi seçeneklerinden birisi de PTT ihtiyaç kredisi. PTT'den maaş alan emekliler ve maaşını PTT'den alan çalışanların kullanabildiği bu kredi ile müşterilerin ihtiyaçları gideriliyor. İşte yaz aylarında kredi ihtiyacı olanlara sağlanan PTT kredi imkanları. İhtiyaç kredisi kampanyasında müşterilere sunulan kampanya 'Kefilsiz Şartsız İhtiyaç Kredisi' başlığı ile duyuruldu. Banka bu krediye dair açıklamasında, "Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize KEFİLSİZ, ŞARTSIZ PTT'DEN EMEKLİ KREDİSİ! Maaşını PTT iş yerlerinden alan emeklilerin kredi almak için başka bankaya gitmesine gerek kalmadı.
EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
SMS İLE KREDİ DÖNEMİ
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
Yapılması gereken işlem!
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
3,7 milyon haneye yardım götürdü
Öte yandan PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.
Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?
Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.