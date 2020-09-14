3,7 milyon haneye yardım götürdü

Öte yandan PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.

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