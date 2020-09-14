

TFF kararı yapılandırma sinyali mi?



TFF'nin bu kararı sonrası haliyle birçok spor kulübü vergi ve SGK prim borçlarını aksatacak, bu paraları başka yerler için kullanacak. Bir sonraki yıl ise şampiyon olamayan kulüpler bu borcu kapatacak kadar gelir elde edemeyeceğinden SGK ve Vergi borçları gecikme zamlarıyla birlikte yine milyonları bulacaktır. İşte bu durumda her zaman olduğu gibi akla Torba Kanun gelecektir.



İşverenlerin gözü kulağı yapılandırmada



TFF'nin vermiş olduğu karar yapılandırma sinyali olarak görülebilir. Zaten yılın başından beri piyasanın her kesiminden yükselen bir borç yapılandırma beklentisi mevcuttu.

Pandemi süreci etkileriyle hem işverenlerin hem vatandasın devlete olan borçları ciddi miktarda artış gösterdi.Haliyle 2020 yılı içerisinde devlet ile vatandaş arasında borç barışı sağlanması için en geç ekim ayına kadar bir düzenleme beklentisi kulislerde iyice yayılmaya başladı. Her anlamda zor geçen bu yıla, gecikme ve tecil faizlerini affedecek, borçları uzun vadeli ve teminatsız olarak taksitlendirebilecek bir yapılandırma düzenlenmesi ilaç gibi gelecektir.Spor kulüplerine yapılan bu destek bakalım işverenlere ve vatandaşa yapılacak mı hep beraber izleyip göreceğiz.