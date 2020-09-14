BİR MÜJDEDE KENDİ EVİMİ YAPMAK İSTİYORUM DİYENLERE GELDİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek.

Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. 3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diyerek devletin destek ödemesi kapsamında yardım parası yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.