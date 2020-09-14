BİM'E GİRİŞTE NEDEN 2 KAPIDAN GEÇİLİR?

BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.

BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz.

