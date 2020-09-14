Formula 1 biletleri son dakika Biletix satışta mı? F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? 2020 Türkiye F1 bilet fiyatı merak ediliyor. Gold, Silver, Açık alan F1 bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Eylül tarihinde satışa çıkacak F1 biletleri için geri sayım başladı. Biletlerin 14 Eylül Salı günü öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri yarın itibariyle satışa sunulacak! Bilet satışı şimdilik sadece internet üzerinden olacak. Biletlerin 14 Eylül tarihinde sabah veya öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor.
F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 biletlerinin en düşük günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek. Şu an için belli olan bilet fiyatı ise açık alan oldu. Twitter'da dolaşan iddialara göre bilet fiyatlarının aşağıdaki listedeki gibi olması bekleniyor.
Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, "Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var" dedi.
FORMULA 1 TAKVİMİ
İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Formula 1 Nedir?
Formula 1 dünyaca ünlü yarış sporlarından en popüler olanıdır. Formula 1'in kısa hali olan F1, tek bir sürücüden oluşmakla beraber üstü açık, dört büyük tekerleklere sahip diğer araçlara nazaran çok daha hızlı ve güçlü bir yarış sporudur. Diğer yarışlara nazaran riski çok olduğu gibi heyecan ve zevki de bir o kadar yüksektir. Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışlarında sene sonunda olan puanlar toplanır ve buna göre sürücüler Şampiyon olur ve ekipler de ekip Şampiyonu olarak birincilik ödüllerini alırlar.
Formula 1 Dünya Şampiyonluğu FIA tarafından gerçekleştiren, dünyanın en tanınmış yarış sporlarıdır. Bu şampiyona ile beraber dört senede bir yapılan Futbol Dünya Kupası ve Yaz Olimpiyatları'ndan sonra dünyada en fazla rağbeti görüp izleme sayısı artan spordur. Dünya üzerinde en fazla bilinen marka olan Formula 1, televizyon kanallarında her sene düzenlenen en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada farklı onlarca ülkelerde 19 ila 20 yarış civarında olmaktadır.
Formula 1 Yarışlarının Tarihi
Formula 1 yarışlarının tarihi 1920 ve 1930 yıllarına kadar dayanmaktadır. Avrupa Grand Prix motor yarışları ilk defa bu yıllarda yapılmış ve düzenlenmiştir. Formula yarışlarında ayrıca bütün araçların uymak zorunda oldukları kurallar bulunmaktadır. Formula 1, II. Dünya Savaşı itibari ile 1946 tarihinde yeni kurallar eklenmiştir. Savaştan önce Dünya Şampiyonluğu için birçok Grand Prix yarışları düzenlenmiş ve yapılmıştır. Ancak şampiyona olarak düzenli bir şekilde hiçbir zaman 1947 tarihinden önce şekillenmemiş ve istenilen olmamıştır. İlk dünya şampiyonluk yarışları 1950 tarihleri sırasında İngiltere ülkesinde yer alan Silverstone pistinde yapılmıştır. Üreticiler için ise dünya şampiyonluğu 1958 tarihinde yapılmaya başlanmıştır.
İlk kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan 1950 tarihinde F1 yarışlarının ilk sezonunda İtalyan pilot Nino Farina, Alfa Romeo aracı ile kazanmıştır. Bundan sonra ise son üç sezonda tarihe geçen Alman pilot Sebastian Vettel, Red-Bull takımı ile kazanmıştır. En fazla şampiyonluk yaşayan pilot ise Beneton'un yanı sıra henüz rekoru kırılmamış olan üst üste 5 kez Ferrari'de şampiyonluk yaşayıp toplamda 7 şampiyonluğu olan yaşayan Efsane Michael Schumacher'dir.