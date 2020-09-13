İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerinin banka promosyonları Ekim ayında başlayacak. 2019 yılının Ekim ayında yapılan anlaşma sonucunda, promosyon ödemeleri yine Ziraat Bankasında yapılacak. Eski işçilerin farklı bir bankayla olan anlaşmaları, Ocak ayında başlamış olduğundan dolayı söz konusu tarihte 3 bin 816 TL promosyon aldılar. Bu nedenle 4D sürekli işçi kadrosunda olan personeller, eski sözleşmelerinin bitmesinin ardından promosyonlarını alacaklar. 4/d'li ve Taşeron işçilere 3 bin 816 TL promosyon ödeme tarihleri belli oldu! hangi iller alacak? Peki taşeron promosyonu nedir?
İstanbul Sağlık Müdürlüğü Banka Promosyonu
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışmaya devam eden işçilere, banka promosyonu 2019 yılında Ziraat Bankası ve Sağlık Müdürlüğü arasında yapılmıştı. Bu yıl da, yine Ziraat Bankası ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak.
Eski İşçiler de Promosyon Ödemesi Aldılar!
Yapılan açıklamalar neticesinde, ödemesi planlanan promosyonun 3 Bin 816 TL olduğu öğrenildi. Eski personeller, promosyon ödemelerini Şubat 2020 tarihinde aldılar. Fakat taşeron olarak çalışan ve sonrasında kadroya geçiş yapan işçilerin bir önceki bankayla olan anlaşmaları; 2020 yılının Ekim ayında biteceğinden dolayı, promosyon ödemelerini bu tarihle teslim alacaklar.
4D'liler Eksik Promosyon Ödemesi Alacak
Eski işçilerin farklı bir bankayla olan anlaşmaları, Ocak ayında başlamış olduğundan dolayı söz konusu tarihte 3 bin 816 TL promosyon aldılar. Bu nedenle 4D sürekli işçi kadrosunda olan personeller, eski sözleşmelerinin bitmesinin ardından promosyonlarını alacaklar. Bu da 10 aylık bir kesintiye neden olacak.Ekim ayı içerisinde yapılacağı netleşmişken, henüz tam olarak gün belirlenmedi. Promosyonlar işçilerin Ziraat Bankası banka hesaplarına yatırılacak.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.
HER YIL DÖRT TAKSİTLE ÖDENİYOR
Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi.
Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.