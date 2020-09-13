Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ile okullara toplum yararına programı kapsamında KPSS'siz personel alımı yapılacak. Eylül TYP alımında eğitim ve yaş şartı aranmayacak. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullardaki kadrolara güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik alanında alımlar yapılacak. Başvurular ise İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılıyor. TYP ilanlarına başvuru yapmak isteyenler bu kapsamda İŞKUR TYP iş ilanları başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. İŞKUR TYP başvuru formuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, okullara hizmetli başvuru şartları ve formunu araştırıyor. Okullara güvenlik görevlisi alım şartları ve başvuru detayları İŞKUR üzerinden paylaşılıyor.. İşte İŞKUR TYP hangi illerde var ve alım şartları...
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş olmak. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler. Açıköğretim mezunları başvuru yapabilecek mi belli oldu. Örgün öğretim dışında Açıköğretim ile Lise, Üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler. Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir. 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.
HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?
TYP başvuru ilanlarına baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığı bildirildi:
- Malatya
- Antalya
- Düzce,
- Trabzon
- Aydın
- Sinop
- Muğla
- Burdur
- Sakarya
- Erzurum
- Edirne
- Osmaniye
- Çankırı
- Afyonkarahisar
- Ardahan
- Bursa
- Çanakkale
- Mersin
- Çorum
- Kilis
- Hakkari.
- Kahramanmaraş
- Artvin
- Kars
- Tunceli
- Amasya
- Manisa
- Batman
Bu illere yapılacak personel alımlarında adaylar güvenlik görevlisi ve temizlik, çevre düzenleme personeli kadrolarında istihdam edilecek.
ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
Haftalık Çalışma Saatleri
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
TYP NEDİR?
İŞKUR'un yeni istihdam yaratmak amacıyla oluşturduğu Toplum Yararına Çalışma (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır.
Son dönemlerde ciddi bir iş imkanı yaratan Yararına Programlar (TYP), özellikle devlet kurumlarına personel istihdam edilmesi anlamında pek çok işsize belirli sürelerde iş kapısı açmıştır.
TYP'DEN EN FAZLA NE KADAR YARARLANILIR?
TYP kapsamında 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 ay süreyle çalışılabilmektedir. Katılımcıların programlara katıldığı tarihten itibaren 12 ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP da en fazla 18 ay süreyle çalışabilmektedir.