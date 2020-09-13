İş hayatına devam eden milyonlarca vatandaş erkenden emekli olma hayali kuruyor. Nasıl erken emekli olabilirim, ne gibi şartlar gereklidir diye araştırmalarına devam ediyor. 10 yıl boyunca çalışarak; 51 yaşından önce emekli olma yöntemi, bakanlık tarafından da onaylanarak hayata geçirildi. Çalışanlar emekliliği iple çekiyor. Erken emeklilik herkesin hayalidir. Bazı çalışanlar 3600 gün ve 15 yıl hizmet süresiyle emekli olabiliyor. SSK emeklilik hesaplama, Bağkur emeklilik hesaplama işlemleri esnasında, iki türlü emeklilik hesaplama işlemi ile karşılaşmaktayız. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır.
Kısmi emeklilik süresine sahip olmak isteyen vatandaşların 3600 prim gün ödemesi gibi istenen şartları yerine getirmesi yeterli oluyor. 9 'ylül 1999 ve 30 nisan 2008 tarihlerinden sonra sigortalı olarak iş hayatına girildiyse kısmi emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu süreçte yıl şartı gerekmiyor. Fakat kişilerin prim sürelerinin uzatılması söz konusu oluyor.
Yaş şartlarının dolması beklenirken kadınlarda 56'nın 58'e, erkeklerde de 58 sınırının 60'a yükseltilmesi süreci uzatıyor. Yaş uzarken maaşların düşmesi de bilinen bir gerçek oluyor.3600 prim gün ödemesiyle emekli olma hakkını elde eden vatandaşların 9 eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde işe girmiş ve 3600 gün ödemesini doldurmuş olması gerekiyor.
3600 gün şartını yerine getiren kişilerin tamamladıkları tarih emeklilik tarihleri olacak ve aslında hangi yaşta emeklilik hakkı kazanacaklarını belli edecek. Kadınlarda 50 olan yaş sınırı erkeklerde 55 olurken bunların tamamlanmasıyla haklardan yararlanma fırsatları sunuluyor. Yaş ve prim ödemelerinden hangisi daha önce tamamlanırsa bu duruma göre kadınlar 56 erkekler de 58 yaşında başlayan dönemlerde emeklilik hakların elde edebiliyorlar.
10 yıl çalışanlar için emeklilik müjdesi geldi
Çalışanların en büyük hayallerinden bir tanesi emeklilik olurken çeşitli durumlarda vatandaşlara farklı hakların sağlandığı sistemler yer alır. Emekli olmak için 3600 prim gün ödemesi sağlanırken 10 yıl çalışanlar için emekli olma fırsatları sunuluyor. Sigorta başlangıç tarihlerine göre emekli olacak vatandaşlar için büyük avantajlar yer alıyor.Çeşitli alternatifler ile daha erken emekli olma fırsatlarının bulunması vatandaşlarda doğum - askerlik borçlanması gibi alanlarda bilinçli çalışmalar devam ediyor.
9 eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşların 15 yıl boyunca sigortalılık sürelerini doldurmaları anlarında yaş şartı devreye giriyor. Yaş şartını da dolduran vatandaşlar emekli olma fırsatlarını elde ediyor. Erkeklerin 55 yaş şartını yerine getirmesi gerekirken kadınların da 50 yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.
Prim ve yaş şartlarından hangisi daha sonra tamamlanırsa ona göre kadınların 56 erkeklerin de 58 ile başlayan yaşlarda emekli olmaları söz konusu oluyor. 9 Eylül 1999 tarihiyle 30 Nisan 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olan kişilerde farklı şartlar meydana geliyor. Yıl şartlarının da ortadan kaldırılmasıyla beraber prim miktarı uzaması ve prim doldurma şartlarının 3600 günden 4500'e yükselmesi dikkatleri çekiyor. Bir yandan yaşların da kadınlarda 56'dan 58'e erkeklerde de 58'den 60'a çıkmasıyla beraber kişiler emekli olabiliyor. Tabi ki kısmi emeklilik maaşları normal maaşlara göre daha düşük oluyor.
Kısmı Emeklilik Nedir?
SSK emeklilik hesaplamalarında Kısmi Emeklilikten faydalanabilir miyim? Bağkur Emeklilik Hesaplamalarında Kısmi Emeklilik var mıdır? Siz değerli ziyaretçilerimizin emeklilik hesaplamalarında sorduğu sorulardan bazıları yukarıdaki gibidir.
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır. İşe giriş tarihinize göre emeklilik hesaplama işlemleri yapılır ve emeklilik için gerekli
Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,
Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,
Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı,
Ortaya çıkarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılmaktadır.
Emeklilik hesaplama işlemlerinde ilk önce normal emeklilik de dediğimiz halk arasında tam emeklilik olarak bilinen emeklilik hesaplanır. Emeklilik hesaplaması sonrasında, SİGORTALININ İŞE GİRİŞ TARİHİ değişkenlik göstererek,
Normal emeklilik için gerekli şartların bir kısmını tamamlayan fakat YAŞ ŞARTINI tamamlayamayan sigortalıların daha az prim günü sayısı ve sigortalılık süresi ile emeklilik yolunu tercih etmeleridir.
Örneğin Kamuoyunda daha çok 15 yıl 3600 gün dediğimiz olgu ile emekli olacak vatandaşlarımız aslında Kısmi Emeklilik hakkını kullanmaktadır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996 arası yapıldı. Ne zaman emekli olurum? Sezai K
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3,5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olurum? S.DURMUŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.
Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.
Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.
Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK günüm var. 18 askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? S.C.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 2019 yılında 25 yıl şartınız, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır.İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?
Recep AVCI
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? R.K.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır.
Staj yapan kadınlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.