Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yayında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Bu anlamda devletin elektrik faturası yardımı desteği tüm hızı ile devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ile aylık en düşük 53 lira en yüksek ise 106 liraya kadar elektrik faturası desteği ödemesi yapılıyor. Bu yardım kapsamında tüketilen elektrik miktarına bağlı olarak PTT üzerinden yapılan fatura ödemelerinde para yardımı olarak belirli oranda indirim uygulanmaktadır.