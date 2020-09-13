Kamu ve özel bankalardan döviz hesabına en yüksek faiz veren bankalar hangileri olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar sıralaması değişirken kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası faiz oranları için güncellemeye gitti. Ziraat Bankası tarafından son dakika faiz güncellemesi sonrası kamu bankaları ve özel bankalar tarafından verilen yeni faiz oranları listesi sıralaması haberimizde... 14 Eylül 2020 tarihli tüm bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi,bankaların tanışma faizi oranları listesi ile en yüksek hoşgeldin ve tanışma faizi veren bankalar, en yüksek faiz hangi bankada?
Uluslararası yaşanan Covid-19 salgın hastalık nedeni ile dolar hakaretliliğini sürdürüyor. AB ülkelerinin destek amaçlı çalışmalarından dolayı dolarda devamlı artış söz konusudur. Ancak uzmanlar dolara yatırım yapmanın yanlış olduğunu vurguluyor. Bunun nedeni ise doların sürekli inişli-çıkışlı olması ile ilgilidir. Fakat vatandaşlar doların artmasını fırsat bilerek sürekli yatırım yapmanın çabasındadır. Dolayısı ile en yüksek faiz sorusu da en çok merak edilen konular arasındadır.
BAZI BANKALARIN FAİZ ORANLARI;
Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 2.75
Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Alternatif Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.20
Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 1.75
Ayrıca Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yıl sonuna kadar enflasyon oranları artış gösterecek ve faiz oranlarında da artış söz konusu olacak. Özellikle salgın hastalığın başlangıcının ardından hem doların artması hem de altın fiyatının artması ile yatırımcılarda kura ve altına ilgiyi arttırdı. Döviz yapacak olan kişiler faiz oranlarını göz önüne alarak işlem yapmalıdır. Uzmanlar tarafından önerilen adımlar atılmalıdır. Bu yazımız herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
EYLÜL AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Eylül ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank'ın döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank'tan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise Odeabank ile Fibabanka oldu.
Fibabanka'da Eylül ayında döviz hesabına 32 günde en yüksek faiz oranını veren bankalardan birisi oldu. Fibabank dolar vadeli mevduat hesabına yüzde 2,25 faiz veriyor. Odea Bank döviz hesabı olan müşterilerine 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1.70 olarak veriyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğuracağı bekleniyor.
ENPARA ALTIN HESABI
Altına yatırım yapmak isteyenlerin Eylül'de en iyi altın faizi veren bankalar sorusu için araştırmalarımız devam ediyor. QNB Finansbank'ın uygulaması olan ve internet bankacılık hizmetlerinde çok kolaylık sağlayan enpara altın hesabı için de karşımıza çıkıyor. Enpara altın hesabı diğer bankalara oranla oldukça uygun fiyat oranları sunarak, altın hesabı olan müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Altın hesabı olanların a-sat yaptığında kesilen komisyon oranları ve makas fiyatlarının da çok uygun olduğu Enpara altın hesabı müşterileri tarafından çok cazip bir hesap olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI İLE EN KARLI ALTIN HESABI
Türkiye Finans Bankası'nın haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al sat işlemi hizmeti veren bir banka.Banka bu hizmetini TFX Target isimli uygulama ile sağlıyor. TFX Target uygulaması diğer bankalarla karşılaştırıldığında makas aralığı oldukça düşük bir uygulama. Türkiye Finans Bankası'nın TFX Target uygulaması ile eş zamanlı hizmet vermesi ile para aktarımı gibi sebeplerden zaman kaybetmiyorsunuz. TFX Target uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de, belirlediğiniz bir miktar gram altın için fiyat aralığı girdiğinizde, altın o fiyatın altına düşmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak al-sat işlemi yapıyor. Bu da altın hesabını çok fazla takip edemeyen, yoğun çalışan yatırımcılar tarafından çok sevilen bir altın hesabı.
VAKIFBANK ALTIN HESABI
Altına yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank'tır. Vakıfbank müşterilerine "Altın Çağı" hesabı ile hizmet veriyor. Vakıfbank altın çağı hesabı ile müşterilerine düzenli al-sat talimat hizmetleri sunarken aynı zamanda altın işlemleri için ekstra komisyon vs. ücreti almıyor. Altın hesabında komisyon ücreti kesmeyen bankalar listemizde Vakıfbank'ta bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Altın birikimini yastık altında tutmayı alışkanlık haline getiren kişilerin yeni bankalara güvenmeyerek tercih ettiği Türkiye'nin en köklü eski bankalarından birisi olan Ziraat Bankası'nın altın hesabı en fazla tercih edilen bankalar listesinde ikinci sırada. Ziraat Bankası'nın hem vadeli hem de vadesiz altın hesabı var ve altına yatırım yapmak için altın satın alan müşterilerinden komisyon ücreti talep etmiyor. Bu yönden karlı olacağınız Ziraat Bankası sadece altın al-sat yaparken komisyon alıyor.
Vadesiz döviz mevduat hesabı
Vadesiz döviz mevduat hesabınız ile, TL mevduat hesabınızda yapabildiğiniz tüm eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bankanızın sunduğu internet bankacılığı hizmetlerini kullanabilir, eft yapabilir, ATM'lerden para çekebilirsiniz. Döviz kurlarını takip ederek, dövizin iniş çıkışlarından faydalanabilirsiniz. Bu noktada kazanca geçebilmek için piyasayı iyi takip etmeniz ve anlık hamlelerde bulunabiliyor olmanız lazım.
Vadeli döviz mevduat hesabı
Vadeli döviz mevduat hesabı açarak birikmiş dövizinizden kazanç elde edebilirsiniz. Piyasayı çok takip etmiyorsanız bu yöntem sizin için daha ideal olacaktır. Vade boyunca parayı çekmeme sözü vermeniz karşılığında paranız, banka tarafından işletilecek ve vade bitiminde size belli bir oranda faiz getirisi sağlayacaktır. Döviz kurunda ciddi bir değişiklik olması halinde dilediğiniz zaman vadeyi bozarak dövizinizi Türk Lirası'na çevirebilirsiniz.