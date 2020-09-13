Evinde kırık, dökük çatlak, yıkılma olanlara 25.000 TL tamir onarım parası! Vatandaşlara karşılıksız hemen veriliyor!

2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Devletin ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece geçen yıl asker ailelerine, eşi vefat eden kadınlara ve barınma sorunu yaşayanlara milyonlarca liralık yardımda bulundu. Bu yardımlardan çok bilinmeyen barınma yardımı dikkat çekiyor. Bakanlık, barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu.
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.