Evinde kırık, dökük çatlak, yıkılma olanlara 25.000 TL tamir onarım parası! Vatandaşlara karşılıksız hemen veriliyor!

2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Devletin ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece geçen yıl asker ailelerine, eşi vefat eden kadınlara ve barınma sorunu yaşayanlara milyonlarca liralık yardımda bulundu. Bu yardımlardan çok bilinmeyen barınma yardımı dikkat çekiyor. Bakanlık, barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu.