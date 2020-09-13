Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler neler? Konut alanlar hangi ödemelerini geri alabilir?

EKSPERTİZ ÜCRETİ GERİ ALINIR MI?



Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ekspertiz ödemesi 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor ve fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ekspertiz ücretini ödediğinize dair banka size bir fatura sunuyorsa bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğer ekspertiz ücret faturası yoksa ya da banka adına kesildiyse bu durumda başvuru yaparak ekspertiz ücretini alabiliyorsunuz.



EMLAK VERGİSİ GERİ ALINIR MI?



Emlak vergisi iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara, emlak vergisi iade olabilecek ödemelerden birisi olduğunu fakat belirli şartları olduğunu belirtelim.. Satın aldığınız evin 200 metrekare altında olduğunu ve geliriniz olmadığını ispatladığınız takdirde bu ödemeyi de geri alabiliyorsunuz. Emekliler, şehit aileleri (dul ve yetimler), gaziler, engelliler ve sosyal güvenlik kurumlarından alınan aylık dışında farklı bir geliri olmayanlara emlak vergisi geri iade ediliyor. İade talebinin son 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.



