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    • Ekonomi
    • 13.09.2020 13:04
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    • 13.09.2020 13:04
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    Vatandaşların her Salı ve Cuma merakla beklediği yayınlandı. Bu Salı yine dopdolu gelen katalogta özellikle kuruyemiş ürünleri ön plana çıkıyor. Gıda ürünlerini uygun fiyata almak isteyenlerin inceleyeceği ürün kataloğunu sizler için paylaştık. Günün erken saatlerinde stoklar bitmeden markete gitmek isteyenler ? Araştırması yapıyor.

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020! BİM çalışma saatleri nedir 2020?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül Salı 2020 kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatla sunan BİM aktüel kataloğundabu hafta gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle çocukların çok seveceği şekerleme ürünleri ile dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün kataloğunu derledik. BİM çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

    BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

    BİM AKTÜEL 15 EYLÜL SALI 2020

    Cips çeşitleri

    Bebeto şekerleme çeşitleri

    Bebeto Marshmallow

    Cosby dev yumurta
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020! BİM çalışma saatleri nedir 2020?
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