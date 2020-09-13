BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020! BİM çalışma saatleri nedir 2020?

BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül Salı 2020 kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatla sunan BİM aktüel kataloğundabu hafta gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle çocukların çok seveceği şekerleme ürünleri ile dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün kataloğunu derledik. BİM çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
BİM AKTÜEL 15 EYLÜL SALI 2020
Cips çeşitleri
Bebeto şekerleme çeşitleri
Bebeto Marshmallow
Cosby dev yumurta