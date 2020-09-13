BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020! BİM çalışma saatleri nedir 2020?

BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül Salı 2020 kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatla sunan BİM aktüel kataloğundabu hafta gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle çocukların çok seveceği şekerleme ürünleri ile dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün kataloğunu derledik. BİM çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…