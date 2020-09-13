Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında ele geçirilenler şoke etti. Kadının üzerinde 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu. Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.
Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu. Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.
Kadının üzerinde 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu. Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.
İki dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin cami önlerinde yaptığı denetimlerde iki dilencinin üzerinden 9 bin 130 lira bulundu. Polise ifade veren dilenciler, üzerilerinden çıkan parayı bir günde kazandıklarını anlattı. Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cami önlerinde duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik denetim yaptı.
Zabıtaların denetiminde 1'i Suriye uyruklu iki dilenci yakalandı.
Dilencilerden M.N.A.'nın üzerinde 6 bin 500 lira, Suriye uyruklu H.C.'nin üzerinde ise 2 bin 630 lira çıktı.
Üzerlerindeki parayı bir günde kazandıklarını söyleyen ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanan dilenciler ilçe dışına çıkarıldı.
Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı
Afyonkarahisar'da düzenlenen dilenci operasyonunda kadının üzerinden çıkan bin 625 TL, zabıta ekiplerini hayrete düşürdü.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde sağlık sorunlarını bahane ederek vatandaşların duygularını sömüren dilenci Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Zabıta karakoluna getirilen kadının üzerinden bin 625 TL para çıktı.
Dilencinin üzerinden çıkan para için gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı bildirilirken, Kabahatler Kanunu'na göre söz konusu dilenciye 109 TL para cezası kesildiği bildirildi.