Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında ele geçirilenler şoke etti. Kadının üzerinde 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu. Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.