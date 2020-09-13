Anlık altın fiyatlarını merak edenler güncel alış satış fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine döndü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 468,90 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Eylül tam, yarım, cumhuriyet anlık altın fiyatı... Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 466 Lira
Satış: 468 Lira
ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 757 Lira
Satış: 767 Lira
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1.510 Lira
Satış: 1.532 Lira
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.020 Lira
Satış: 3.052 Lira
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine döndü.
ABD ile Çin arasındaki gerilimler zaman zaman derinleşirken, bu gerilimler güvenli liman taleplerini artırıyor; ancak, dolardaki gelişmelerin etkisiyle bu eğilim zaman zaman tersine dönüyor. Analistlere göre altın yatırımcıları, küresel hisse senetlerindeki sıçramaları da yakından izliyor ve bu durum da fiyatlar üzerinde zaman zaman baskı oluşturuyor. Piyasalarda bugün TSİ 15:30'da gelecek olan ABD TÜFE verisini izlenecek.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 6 milyon 890,000 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 290,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.47 artışla 40.46 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.37 artışla 38.00 dolar,
- altın yüzde 0.10 düşüşle 1,943.95 dolar,
- gümüş yüzde 0.27 düşüşle 26.81 dolar,
- bakır yüzde 1.86 düşüşle 6,633.00 dolar,
- platin yüzde 0.14 artışla 931.34 dolar,
- paladyum yüzde 0.25 düşüşle 2,288.33 dolar düzeyindeydi.
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR
Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.
Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, "Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir" dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.
DoubleLine Capital LP'den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.
Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, "Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Altın nedir?
Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.
Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.
Altın Nerelerde Kullanılır?
Yüzyıllardan beri altın direkt para olarak kullanılmıştır. Bu durumda uzun yıllar boyunca sürmüştür. Son yıllarda paranın değerini yükseltmek için kullanılan altın gündelik hayatta para olarak kullanılmamaktadır. Altın artık para ile alınıp satılır hale gelmiştir. Altının kullanım alanları şu şekildedir:
- Altının kullanım alanlardan birisi de yatırım amaçlı kullanılmasıdır. Özellikle yatırımda en güvenilir araç olarak görülmektedir. Diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha az risk barındırdığı için çok tercih edilmektedir.
- Altının bir diğer kullanım alanı takıların ve mücevherlerin yapımında kullanılmasıdır. Evliliklerde veya çeşitli eğlence yerlerinde en çok tercih edilen takılardan birisi de altındır. Altın çeşitlerinden en çok bilezikler tercih edilir.
- Altın ilaç sektöründe de kullanılan bir metaldir. Elektron mikroskoplarda kullanıldığı bilinir.
- Dünya üzerinde bulunan bazı ülkelerde altın yiyeceklerin üzerini süslemek amacıyla da kullanılmaktadır.
- Altın endüstri alanında da kullanılmaktadır. CD üretimde paslanmayı engellemek için kullanılır. Bunun dışında uçakların kokpit camlarında buzlanmayı engellemek için de kullanılmaktadır. Bazı uydu ve fotoğrafçılık alanında da koruyucu olması sebebiyle kullanılabilir.
Altının Özellikleri Nelerdir?
Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:
- Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.
- Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.
- Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.
- Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.
- Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.
- Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.
- Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.
- Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.
- Asitlere karşı dayanıklıdır.
- Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.