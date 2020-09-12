TAKVİM, özel okul velilerinin sesini duyurmaya devam ediyor. KDV indiriminin ardından iade için gözler okullara çevrilirken, geçen eğitim-öğretim yılından yemek-servis parası alacaklısı olan çok sayıda veli de var. Birçok özel okul henüz ödeme yapmadı.
İşte bazı şikayetler:
● Peşin peşin ödediğimiz servis ve yemek parasının aylardır iadesini bekliyorum. Daha hangi gerekçe ile oyalayacaklar bilmiyorum.
● Mart'ta yeni eğitim yılının eğitim ve yemek ücretini ödedim.Verilmeyen yemekler için yazılı başvurdum ama iade yapılmadı.
● Okulların kapalı olduğu döneme ait yemeklerin ücretleri iade edilecekti ancak yapılmadı. Okula yeni kayıt yaptırırsak yemek ücretini düşeceklerini söylediler. Fakat biz devlet okuluna naklimizi yaptırdık. Paramızı vermiyorlar.
● Servis parası için dün para iadesi verildi ama beklediğimin çok altında. Kafalarına göre bir hesap yapmışlar.
● Geçen yılın servis, yemek ve ek giderler iadesi yapılsın, aylar geçti ama ses yok.
● Şimdi bizim öğle yemekleri okuldan eve geliyor değil mi? Parasını peşin vermiştik de o yüzden.
İşte bazı şikayetler:
● Peşin peşin ödediğimiz servis ve yemek parasının aylardır iadesini bekliyorum. Daha hangi gerekçe ile oyalayacaklar bilmiyorum.
● Mart'ta yeni eğitim yılının eğitim ve yemek ücretini ödedim.Verilmeyen yemekler için yazılı başvurdum ama iade yapılmadı.
● Okulların kapalı olduğu döneme ait yemeklerin ücretleri iade edilecekti ancak yapılmadı. Okula yeni kayıt yaptırırsak yemek ücretini düşeceklerini söylediler. Fakat biz devlet okuluna naklimizi yaptırdık. Paramızı vermiyorlar.
● Servis parası için dün para iadesi verildi ama beklediğimin çok altında. Kafalarına göre bir hesap yapmışlar.
● Geçen yılın servis, yemek ve ek giderler iadesi yapılsın, aylar geçti ama ses yok.
● Şimdi bizim öğle yemekleri okuldan eve geliyor değil mi? Parasını peşin vermiştik de o yüzden.