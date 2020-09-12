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    • Ekonomi
    • 12.09.2020 Gazete
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    lar yapmıyor, velilerin tepkisi çığ gibi büyüyor!

    velileri arasında hâlâ geçen yıldan yemek ve servis parası iadesi alamayanlar var. Tepkiler çığ gibi büyüyor... İşte velilerin şikayetlerinden bazıları...

    TAKVİM, velilerinin sesini duyurmaya devam ediyor. indiriminin ardından iade için gözler okullara çevrilirken, geçen eğitim-öğretim yılından yemek-servis parası alacaklısı olan çok sayıda veli de var. Birçok özel okul henüz ödeme yapmadı.

    İşte bazı şikayetler:


    ● Peşin peşin ödediğimiz servis ve yemek parasının aylardır iadesini bekliyorum. Daha hangi gerekçe ile oyalayacaklar bilmiyorum.

    ● Mart'ta yeni eğitim yılının eğitim ve yemek ücretini ödedim.Verilmeyen yemekler için yazılı başvurdum ama iade yapılmadı.



    ● Okulların kapalı olduğu döneme ait yemeklerin ücretleri iade edilecekti ancak yapılmadı. Okula yeni kayıt yaptırırsak yemek ücretini düşeceklerini söylediler. Fakat biz devlet okuluna naklimizi yaptırdık. Paramızı vermiyorlar.

    ● Servis parası için dün verildi ama beklediğimin çok altında. Kafalarına göre bir hesap yapmışlar.


    ● Geçen yılın servis, yemek ve ek giderler iadesi yapılsın, aylar geçti ama ses yok.

    ● Şimdi bizim öğle yemekleri okuldan eve geliyor değil mi? Parasını peşin vermiştik de o yüzden.

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    Haberler Ekonomi Özel okullar para iadesi yapmıyor, velilerin tepkisi çığ gibi büyüyor!
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